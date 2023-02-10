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DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 10 Şubat 2023 bugün hava nasıl, kar var mı? İşte il il Meteoroloji hava durumu tahminleri

10.02.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesi hava durumu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye yaraları sarmaya çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, depremden etkilenen 10 ilde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Peki, 10 Şubat 2023 bugün hava nasıl, kar var mı? İşte il il Meteoroloji hava durumu tahminleri ve raporu....

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU: 10 Şubat 2023 bugün hava nasıl, kar var mı? İşte il il Meteoroloji hava durumu tahminleri

Ülke genelinde soğuk havaların etkisinin arttığı şu günlerde Türkiye Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için mücadele ediyor. 10 ilde yıkıcı etkileye sahip olan Kahramanmaraş depreminin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Deprem bölgesi hava durumu da merak ediliyor. 10 Şubat 2023 bugün hava nasıl, kar var mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte il il Meteoroloji hava durumu tahminleri...

10 ŞUBAT 2023 DEPREM BÖLGELERİNDE BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre; Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu:

deprem 11

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/5

MALATYA HAVA DURUMU

Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-3

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6

deprem 1

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey ve doğu yönlerden 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/7

ADIYAMAN HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/7

HATAY HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, rüzgar Kuzey kuzeydoğu yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10

KİLİS HAVA DURUMU

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/7

kahramanmaraş depremi 333

OSMANİYE HAVA DURUMU

Cuma : Parçalı az bulutlu, rüzgar doğu güneydoğu yönlerden 10-20 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/12

ADANA HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/13

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı 10-20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6

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