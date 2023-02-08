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DEPREM bölgesinde HAVA DURUMU nasıl olacak? 8 Şubat 2023 Çarşamba Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya ve diğer illerde hava durumu

08.02.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde hava durumunun nasıl olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Enkaz altında kalan vatandaşların ve arama kurtarma çalışmalarında görev alan kişilerin kar yağışı ve soğuk hava ile mücadelesi sürüyor. Bugün, Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya'da hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, deprem bölgesinde hava nasıl olacak? 8 Şubat 2023 Çarşamba hava durumu...

DEPREM bölgesinde HAVA DURUMU nasıl olacak? 8 Şubat 2023 Çarşamba Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya ve diğer illerde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile yanıt buldu. Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep hava durumu bilgisi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba günü deprem bölgesinde hava durumu...

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK? 8 ŞUBAT 20232 ÇARŞAMBA

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olacağı düşünülüyor.

GAZİANTEP:

1

HATAY:

2

KAHRAMANMARAŞ:

3

ADIYAMAN

4

MALATYA

5

OSMANİYE

6

ŞANLIURFA

7

ADANA

8

KİLİS

9

8 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapıln açıklamaya göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ VE YOPUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI: "KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR"

Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 4°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, Sivas ve Eskişehir çevreleri ile sabah saatlerinde Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -2°C
Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

KONYA °C, -4°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yerel olmak üzere yoğun kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, -3°C
Çok bulutlu

VAN °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 1°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

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