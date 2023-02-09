Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu yok mu? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana! Deprem bölgesindeki okullarda son durum!

Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu aranmayacağı duyuruldu. Özel bir televizyon kanalının canlı yayınında konuşan illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını belirtti. İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana dahil deprem bölgesindeki 10 ilde okullarda son durum...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU YOK MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremine ilişkin üzüntüsünü dile getiren Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." ifadelerimi kullandı.

