HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu yok mu? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana! Deprem bölgesindeki okullarda son durum!

Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu yok mu? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana! Deprem bölgesindeki okullarda son durum!

09.02.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesindeki okullara ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. "Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." diyen Bakan Özer dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu yok mu? İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana dahil deprem bölgesindeki 10 ilde okullarda son durum...

Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu yok mu? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana! Deprem bölgesindeki okullarda son durum!

Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu aranmayacağı duyuruldu. Özel bir televizyon kanalının canlı yayınında konuşan illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını belirtti. İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana dahil deprem bölgesindeki 10 ilde okullarda son durum...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU YOK MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremine ilişkin üzüntüsünü dile getiren Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." ifadelerimi kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesindeki okullarda ilgili yeni karar! İkinci dönem şartı aranmayacakDeprem bölgesindeki okullarda ilgili yeni karar! İkinci dönem şartı aranmayacak
Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!
Masal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı! Herkesi ağlattıMasal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı! Herkesi ağlattı
Anahtar Kelimeler:
deprem Mahmut Özer son dakika milli eğitim bakanı mahmut özer

En Çok Okunan Haberler

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.