Deprem bölgesine 5 milyon TL'lik ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in Hafta Sonu programına konuk oldu.

Bakan Selçuk, deprem bölgesine yapılan yardımların yanında 5 milyon liralık ek kaynağın da aktarılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Bütün prim borçları 30 Nisan 2020’ye kadar Elazığ ve Malatya’da ötelendi.

Deprem bölgesinde sağlık için katılım payları ve ilaç payları 30 Nisan 2020’ye kadar alınmayacak.

Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik.

Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak.

