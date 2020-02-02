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Deprem bölgesine 5 milyon TL'lik ek kaynak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:17 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL daha kaynak aktaracağız" dedi.

Deprem bölgesine 5 milyon TL'lik ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in Hafta Sonu programına konuk oldu.

Bakan Selçuk, deprem bölgesine yapılan yardımların yanında 5 milyon liralık ek kaynağın da aktarılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Bütün prim borçları 30 Nisan 2020’ye kadar Elazığ ve Malatya’da ötelendi.

Deprem bölgesinde sağlık için katılım payları ve ilaç payları 30 Nisan 2020’ye kadar alınmayacak.

Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik.

Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt Selçuk Elazığ Depremi Malatya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Zahmet olmaz sa.
acunla haluk levent 80 milyon para topladı o parayla 200.000 tlden 400 tane ev alinirdi su an hicbiride evsiz kalmazdi ama devletin o paraya baska yerde ihtiyaci var ben acunun yerinde olsam o parayı vermezdim kendim hallederdim
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