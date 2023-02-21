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DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR? Evim depreme dayanıklı mı? 6,4 ve 5,8'lik Hatay depremleri sonrası risk tespiti işlemi

21.02.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem dayanıklılık testinin nasıl yaptırılacağı 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden tam 14 gün sonra, Hatay'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 6,4 ve 5,8'lik depremler sebebiyle tekrar merak konusu oldu. Herkesin aklında tek bir soru var: Evim depreme dayanıklı mı? İstanbul ve Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, deprem dayanıklılık testi nedir, nasıl yapılır?

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR? Evim depreme dayanıklı mı? 6,4 ve 5,8'lik Hatay depremleri sonrası risk tespiti işlemi

Deprem dayanıklılık testinin nasıl yaptırılacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 6 Şubat 2023’de meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma nedep olan Kahramanmaraş depremi sonrası dün Hatay'da 6,4 ve 5,8 şiddetinde 2 deprem meydana geldi. 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. "Evim depreme dayanıklı mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken birçok kişi deprem dayanıklılık testi ile ilgili kaynakları incelemeye başladı. İşte deprem dayanıklılık testi ile ilgili merak edilenler...

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DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırarak analiz yaptırabilirsiniz. Gelen kişiler incelemenin ardından binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. En son, binadan karot ve parça alınarak inceleme yapılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.

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DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ ÜCRETİ 2023

Karot testi olarak da bilinen bina sağlamlık testinin fiyatı bölgesel olarak değişmektedir. Özel şirketler tarafından yaptırılması halinde 2-3 bin TL civarındadır. Fakat bu test belediyelerde ücretsiz olarak da yapılabilmektedir. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

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EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

e-Devlet AFAD sorgulama sayfasından adres bilgilerini girerek sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

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AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ

Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmelidir. Riskli bölgelerde daha az binalar inşa edilmelidir.

Kolon ve kirişlerin çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik veya kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.

Duvarların çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.

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