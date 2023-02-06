DEPREM GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI! 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası dualı, resimli 'Geçmiş olsun' mesajları ve sözleri

Deprem mesajları ve 'Geçmiş olsun' sözleri; 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Biz de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 şiddetinde gerçekleşen depreme ilişkin üzüntüsünü ifade etmek isteyen vatandaşlar dualı, resimli deprem mesajları ve 'Geçmiş olsun' sözlerini araştırıyor. İşte resimli deprem mesajları...

DEPREM MESAJLARI VE 'GEÇMİŞ OLSUN' SÖZLERİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sebebiyle yüreğimiz yandı. Allah beterinden saklasın.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Depremde yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabır diliyorum.

Kahramanmaraş ve Gaziantep geçmiş olsun. Gönüllerimiz ve dualarımız sizinle...