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DEPREM GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI! 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası dualı, resimli 'Geçmiş olsun' mesajları ve sözleri

06.02.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mesajları ve 'Geçmiş olsun' sözleri son dakika olarak geçilen haberleri ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Adana ve Diyarbakır gibi birçok ilde hissedildi. WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyenler dualı, resimli deprem mesajları ve 'Geçmiş olsun' sözlerini araştırıyor. İşte deprem mesajları...

DEPREM GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI! 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası dualı, resimli 'Geçmiş olsun' mesajları ve sözleri

Deprem mesajları ve 'Geçmiş olsun' sözleri; 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Biz de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 şiddetinde gerçekleşen depreme ilişkin üzüntüsünü ifade etmek isteyen vatandaşlar dualı, resimli deprem mesajları ve 'Geçmiş olsun' sözlerini araştırıyor. İşte resimli deprem mesajları...

DEPREM MESAJLARI VE 'GEÇMİŞ OLSUN' SÖZLERİ

  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sebebiyle yüreğimiz yandı. Allah beterinden saklasın.

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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

  • Depremde yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabır diliyorum.

  • Kahramanmaraş ve Gaziantep geçmiş olsun. Gönüllerimiz ve dualarımız sizinle...

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  • Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.

  • Kalbimiz sizinle, Rabbim aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın
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