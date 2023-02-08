Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Sivas'a ulaştı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'dan deprem mağduru 503 yolcu ile hareket eden dizel tren setleri, Sivas'ta 143 yolcuyu indirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, bölgede dizel tren setlerini de kullanmaya başladı.

Bu çerçevede Malatya'nın Yazıhan ilçesinden depremler nedeniyle mağdur olan kişileri getiren 2 adet 4'lü DMU setlerde 503 yolcu yer aldı.

Sivas Tren Garı'na gece saatlerinde varan DMU setlerdeki 143 yolcunun büyük çoğunluğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde kentteki Binali Yıldırım Kız Yurt Yerleşkesi ve Kadı Burhanettin Yurdu'na yerleştirildi, bir kısmı ise yakınlarının evine götürüldü.

TCDD tarafından yapılan yemek ikramının ardından kalan 360 yolcu Hızlı Tren ile Ankara'ya hareket etti.

Depremzedelerden Sevim Türmüç, Malatya'da kaldıkların evin hasar gördüğünü, Ankara'ya yakınlarının yanına gitmek için trene bindiğini söyledi.

Türmüç, Kahramanmaraş merkezli iki depreme de evde yakalandıklarını belirterek, "Artçılar da şiddetli bir şekilde devam ediyor. Evimiz de hasar gördü. Ankara'ya eşimin ablasının yanına gidiyoruz. Özel sektörde çalışıyorum ama Malatya'ya tekrar ne zaman döneriz bilmiyorum." dedi. (AA)

