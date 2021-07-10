Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte 10 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Bunun dışında Muğla, Denizli, Akdeniz, Osmaniye gibi bölgelerde de küçük çaplı depremler meydana geldi. 10 Temmuz Cumartesi gününe dair yaşanan son depremler, anbean paylaşılıyor. İşte 10 Temmuz son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye’de 10 Temmuz Cumartesi günü kayda değer büyüklükte bir deprem meydana gelmedi. Ancak Ege Denizi açıklarında yerin 9,6 kilometre altında 3,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Bunların haricinde Denizli, Ege Denizi, İzmir, Muğla Özlüce, Yemişendere, İzmir, Akdeniz ve Osmaniye'de küçük çaplı depremler kaydedildi.

2021.07.10 08:29:06 37.2183 28.5517 5.4 -.- 2.4 -.- OZLUCE-(MUGLA)

2021.07.10 08:26:53 37.2380 28.5535 5.5 -.- 2.5 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)

2021.07.10 06:13:24 37.0478 36.1308 8.0 -.- 2.4 -.- SAZLIK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2021.07.10 06:13:08 38.9352 26.1207 10.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2021.07.10 06:01:27 38.7585 25.5590 8.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2021.07.10 05:46:59 37.8390 27.0077 7.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.07.10 05:44:27 36.3903 27.1677 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.07.10 05:25:23 38.9785 26.0920 6.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2021.07.10 05:09:20 36.3492 26.9757 9.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2021.07.10 05:06:48 38.9463 26.0388 10.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2021.07.10 03:57:13 36.3785 27.0940 7.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2021.07.10 02:56:28 38.9448 26.0063 6.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2021.07.10 02:42:57 38.9477 26.0160 9.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI

2021.07.10 02:35:24 37.2310 28.5968 4.9 -.- 2.2 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)

2021.07.10 02:28:46 36.1535 31.5690 25.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2021.07.10 02:20:47 37.2222 28.5608 5.3 -.- 1.4 -.- YEMISENDERE-(MUGLA)

2021.07.10 02:19:37 37.2425 28.5165 8.6 -.- 1.6 -.- OZLUCE-(MUGLA)

2021.07.10 02:07:44 38.1042 27.0382 12.8 -.- 1.5 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)

2021.07.10 00:28:08 38.9347 25.9613 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2021.07.10 00:17:20 37.9338 28.7763 5.0 -.- 1.5 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)

2021.07.10 00:00:01 38.9625 26.0377 9.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI



