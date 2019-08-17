Deprem şehitlerinin acısı 20 yıldır dinmiyor

Gölcük depreminin 20. yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Gölcük’te hayatını kaybedenler deprem şehitleri anıtı önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Gölcük depreminin büyük yıkıma yol açtığı Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı sahilinde, depremin 20. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Depremin meydana geldiği an olan 03.02’de vatandaşlar, büyük kayıpların yaşandığı Kavaklı sahilindeki deprem şehitleri anıtı önünde toplandı. Burada düzenlenen anma törenlerine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sahili dolduran vatandaşlar, o gece yaşamını yitirenler için dualar ederek, saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu ile devam eden anma töreni, şehitler için dua edilmesinin ardından anıta çelenk bırakılması ile son buldu.

“Şehir yeniden imar edildi, yeniden küllerinden doğdu”

Anma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bugün 17 Ağustos ve 03.02’de bundan 20 yıl önce meydana gelen asrın felaketinin yıl dönümünde buradayız. Ben bu anma etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi şehir yeniden imar edildi, yeniden küllerinden doğdu. Ancak, kaybettiklerimiz tekrar geri gelmemek üzere bu dünyadan gittiler. Onlar bizlerin kalbinde yaşamaya devam ediyorlar. Ben bu vesile ile bütün hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Depremde yakınlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza da sabır diliyorum. Depremde yaralanan, bazı uzuvlarını kaybeden ve yaşama tutunmaya çalışan bazı dostlarımız var. Onlara da ben güç, kuvvet diliyorum” dedi.