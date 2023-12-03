DEPREM SON DAKİKA 3 ARALIK 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 3 Aralık 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

3 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.12.03 08:17:45 38.7167 27.5695 12.8 -.- 1.7 -.- SARUHANLI (MANISA) İlksel

2023.12.03 07:58:31 38.6410 27.6173 7.6 -.- 3.1 3.0 YESILKOY-(MANISA) İlksel

2023.12.03 07:52:27 36.0368 27.1448 8.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.03 07:43:59 38.0965 38.3368 4.9 -.- 1.8 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.03 06:28:47 37.8540 26.8610 1.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.03 06:27:11 40.8883 31.7222 7.8 -.- 1.8 -.- TETEMECELE-(BOLU) İlksel

2023.12.03 06:08:37 38.3382 37.3870 3.1 -.- 1.1 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.03 06:02:11 38.4312 37.6247 13.3 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 05:54:07 37.6500 35.3312 5.0 -.- 2.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.12.03 05:36:18 38.1100 38.4950 2.3 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.03 05:20:25 38.1322 36.9603 8.5 -.- 1.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.03 05:13:56 38.5205 37.4983 6.7 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 05:01:22 38.0070 36.6647 15.0 -.- 1.3 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.03 04:46:04 39.0975 27.9963 12.4 -.- 1.6 -.- SARILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.03 04:44:22 36.0610 27.1562 7.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.03 04:35:35 37.7993 30.2530 5.0 -.- 2.6 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel

2023.12.03 04:25:37 38.4063 37.5683 7.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 04:24:16 38.4048 37.5492 9.5 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 04:15:38 36.2410 36.0763 7.7 -.- 2.5 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel

2023.12.03 03:50:24 38.4593 37.6102 14.1 -.- 1.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 03:13:10 38.4397 37.5298 7.1 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 03:03:55 38.4642 37.6110 15.8 -.- 0.5 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 02:57:18 36.2882 36.2175 5.2 -.- 1.0 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel

2023.12.03 02:49:13 38.0812 37.7540 2.7 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.03 02:37:24 38.0283 36.4093 5.0 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.03 02:24:57 38.4075 37.5630 6.9 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 02:02:10 38.3995 37.5732 9.5 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 01:54:54 38.0122 36.6087 6.4 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.03 01:52:50 38.5923 37.5058 9.1 -.- 0.9 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 01:45:47 39.2460 41.4843 7.7 -.- 2.6 -.- COBANDAGI-VARTO (MUS) İlksel

2023.12.03 01:44:23 37.3122 36.9882 3.4 -.- 1.1 -.- BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.03 01:35:55 36.3947 36.2263 5.4 -.- 1.1 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel

2023.12.03 01:33:43 37.5307 38.8127 2.0 -.- 1.8 -.- CAT-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2023.12.03 01:28:13 38.4273 37.6540 8.2 -.- 2.8 -.- KAYNAK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 01:23:12 37.8242 36.2480 6.3 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.03 00:51:33 38.4288 37.5078 7.5 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 00:27:39 38.3750 37.5682 9.7 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.03 00:01:54 38.4883 37.5402 17.8 -.- 2.2 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







