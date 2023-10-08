DEPREM SON DAKİKA 8 EKİM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 8 Ekim 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

8 EKİM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.08 07:59:33 38.0710 37.4147 16.3 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.08 07:24:59 41.7820 24.1672 10.2 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN İlksel

2023.10.08 06:39:54 37.7153 34.7027 5.0 -.- 2.3 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel

2023.10.08 06:24:38 37.7077 34.7185 5.0 -.- 3.8 3.8 KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel

2023.10.08 06:13:13 38.1915 27.6900 5.5 -.- 2.3 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.10.08 05:56:10 40.5763 23.8103 4.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.10.08 04:17:04 38.1648 38.6263 1.3 -.- 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.10.08 03:47:59 40.6190 36.7615 5.3 -.- 1.9 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2023.10.08 03:39:47 38.4212 41.8612 8.4 -.- 1.4 -.- CAYGECIT-MUTKI (BITLIS) İlksel

2023.10.08 03:07:43 38.5020 27.7747 11.3 -.- 1.2 -.- AVSAR-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2023.10.08 02:55:57 38.3143 38.7670 7.8 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2023.10.08 02:47:02 35.8932 27.1043 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.08 02:33:10 34.9343 25.5317 22.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.08 02:20:49 39.4130 25.8683 7.1 -.- 2.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.08 02:00:39 38.0927 38.0870 8.0 -.- 1.4 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.08 01:54:26 38.3943 37.4835 9.6 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.08 01:52:32 37.7408 26.6917 24.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.08 01:48:36 38.1612 37.0097 5.3 -.- 2.2 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.08 01:38:51 37.8158 23.9402 5.8 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.10.08 01:14:30 33.9328 25.0147 10.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.08 01:01:46 38.0590 38.1503 5.0 -.- 4.3 4.3 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.08 00:49:46 37.6493 35.7873 13.3 -.- 0.8 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.10.08 00:37:57 36.9393 27.0778 8.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (2023.10.08 00:37:57)

2023.10.08 00:10:22 37.1672 36.7245 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.10.08 00:07:17 37.7315 35.3398 9.6 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.