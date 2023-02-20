Deprem sonrası dikkat çeken görüntü! Aralıksız çalışıyorlar

Hatay'ın Antakya ilçesinde, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri aralıksız çalışıyor. Binalardan kaldırılan moloz yığınları, enkaz döküm sahasına getirilerek belirlenen noktalara dökülüyor.

Antakya’da iş makineleriyle kamyonlara yüklenen binlerce tonluk moloz yığınları, şehir dışında belirlenen iki ayrı noktaya götürülerek dökülüyor. Molozların tepeden vadiye dökülmesi ise dronla havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor.

Şoförler günde 6-7 sefer yaptıklarını belirtirken, kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.

DHA-İHA

