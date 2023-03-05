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Deprem soruşturmalarında 18 kişi daha tutuklandı! Sayı 247'ye yükseldi

05.03.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlatılan hukuki süreçlerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yıkılan binalar ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı 247'ye yükseldi.

Deprem soruşturmalarında 18 kişi daha tutuklandı! Sayı 247'ye yükseldi

Son dakika haber: 11 ili etkileyen depremlerde yıkılan binalarla ilgili 18 kişi daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 997 zanlının sorumluluğu saptandı.

Soruşturmalar kapsamında 93'ü müteahhit, 123'ü yapı sorumlusu, 13'ü yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 247 şüpheli tutuklandı. 78'i müteahhit, 177'si yapı sorumlusu, 37'si yapı sahibi ve 30'u binada değişiklik yapan olmak üzere 322 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

300 KİŞİ İÇİN DAHA HAREKETE GEÇİLDİ

Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 35'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 9 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(AA)

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deprem

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