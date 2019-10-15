Deprem uzmanları İstanbul'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Türkiye acı verici depremlerle karşılaştı. Şimdi de beklenen büyük İstanbul depremi var. Türkiye ekonomisi gelişti ancak depremle ilgili yapılması gereken birçok iş var." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesince, (İTÜ) 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yılında düzenlenen uluslararası deprem sempozyumu başladı.

İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyum, üniversite senatosu kararıyla dünyada ve Türkiye'de yer bilimleri alanında bilim ve teknolojinin gelişmesine sağladıkları katkılar nedeniyle Prof. Dr. John F. Dewey, Prof. Dr. Dan McKenzie ve Prof. Dr. Xavier Le Pichon'a fahri doktora beratları takdim edilmesiyle başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan İTÜ Rektörü Karaca, bu sene Düzce ve İzmit depreminin 20. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Depremde kaybettiğimiz bütün insanları anıyoruz. Deprem olmaya hala devam ediyor, son olan depremi biliyorsunuzdur. Depremin birçok boyutu olduğu gibi bir de finansal boyutu var. Depremin Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 17 milyon dolar olmuştu. Bu rakam, Türkiye'nin o zamanki Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 50'si demek oluyor. Türkiye acı verici depremlerle karşılaştı. Şimdi de beklenen büyük İstanbul depremi var. Türkiye ekonomisi gelişti ancak depremle ilgili yapılması gereken birçok iş var." diye konuştu.