Depremde görünmez olmuştu! 'Batık şehir' ilk defa görüntülendi

Hazar Gölü’nde 1890’lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehir birçok dönemin izlerini barındırıyor. Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabulü için UNESCO’ya da daha önce başvurusu yapılan batık şehrin görünen kısmı suların yükselmesiyle tamamen görünmez hale geldi. 24 Ocak’ta Sivrice merkezli 6.8’lik depremden sonra su seviyesinin yükseldiği gözlenen gölde, kale surları da kuş bakışı görünmemeye başladı. Uzun bir aradan sonra su altına dalış yapan eğitmenler, ilk kez batık şehirde depremden sonra oluşan tahribatı görüntüledi.

“DEPREMDEN SONRA SU SEVİYESİ 2 METREYE YAKIN YÜSELMİŞTİ”

Depremin ilk gününde su seviyesinin 2 metreye kadar yükseldiğini anımsatan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dalış Eğitmeni Suat Toksun, “Yaklaşık 15 yıldır dalış okulumuz var. Her yıl ‘batık kente’ dalış yapıyoruz. Fakat bu sene depremden sonra bizim için farklı bir dalış oldu. Batık kentte depremden önce ve sonrasında fark var. 24 Ocak Elazığ depreminin sabahı Sivrice’ye gittim ve su seviyesi 2 metreye yakın yükselmişti. Sonrasında su çekilmişti ama şu anda geçen senelere nazaran batık şehir yaklaşık 1 metre daha fazla derinde” dedi.