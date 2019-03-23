HABER

"Depremde orta ve ağır hasar gören 500'e yakın ev var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Hasan Karahan: - "Deprem nedeniyle oturulamaz, orta ve ağır hasarlı 500'e yakın ev var. Pazartesi gününe kadar ön hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam'daki depremde 500'e yakın evin orta ve ağır derecede hasar gördüğünü söyledi.

Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve Türk Kızılay yetkilileriyle birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Depremzedelerle görüşen Karahan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yüzünü güldürmek için ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Karahan şunları kaydetti:

"Deprem nedeniyle oturulamaz, orta ve ağır hasarlı 500'e yakın ev var. Pazartesi gününe kadar ön hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bin çadır dağıttık vatandaşlarımızın dışarıda kalmaması için. Kızılayımız sıcak yemekleri dağıtmaya devam ediyor. Kaymakamlık tarafından para yardımında bulunuldu. Depremzedelerin yüzü güldürülecek. Bunun için çalışıyoruz."

- "Hep beraber olalım bu yaraları saralım"

Uçarı Mahallesi'ndeki evi yıkılan Ramazan Ünlü, kahvaltı yapacakları sırada sarsılmaya başladıklarını ve hemen evden dışarıya kaçtıklarını anlattı.

Evlerinin mutfak, oturma odası ve banyosunun yıkıldığını söyleyen Ünlü, "Evimizin büyük bölümü hasarlı. Depremle ortalık toz dumana karıştı. Eşyalarımızı çadırlara taşıdık. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Çok şükür. Çadırımız güzel. Her şeyi devletten beklemeye gerek yok. Biz de elimizden geleni yapacağız. Hep beraber olalım bu yaraları saralım." diye konuştu.

- "Komşuma yardım ederken kendi evimin yıkıldığını görmemişim"

Gülsüm Ünlü de deprem anında nasıl dışarıya çıktıklarını bilemediklerini belirterek, "Dışarı çıktığımda komşumun bayıldığını gördüm. Hemen yanına koştum. Yardımcı olduk. Komşuma yardım etmekten kendi evimizin yıkıldığını görmedim. Sonra bir baktım evim yıkılmış gitmiş. Korkudan ancak dün evime girebildim. Hasta oldum, çok üzüldüm. Başımızı sokacak evimiz yoktu. Devletimizden Allah razı olsun. Meydanda koymadı." dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!
D-100'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var (1)D-100'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var (1)
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (2)Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acıpayam AFAD deprem Türk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

"Ne hepatit B ne de polio aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor"

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.