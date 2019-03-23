"Depremde orta ve ağır hasar gören 500'e yakın ev var"

"Deprem nedeniyle oturulamaz, orta ve ağır hasarlı 500'e yakın ev var. Pazartesi gününe kadar ön hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar bin çadır dağıttık vatandaşlarımızın dışarıda kalmaması için. Kızılayımız sıcak yemekleri dağıtmaya devam ediyor. Kaymakamlık tarafından para yardımında bulunuldu. Depremzedelerin yüzü güldürülecek. Bunun için çalışıyoruz."

- "Hep beraber olalım bu yaraları saralım"

Uçarı Mahallesi'ndeki evi yıkılan Ramazan Ünlü, kahvaltı yapacakları sırada sarsılmaya başladıklarını ve hemen evden dışarıya kaçtıklarını anlattı.

Evlerinin mutfak, oturma odası ve banyosunun yıkıldığını söyleyen Ünlü, "Evimizin büyük bölümü hasarlı. Depremle ortalık toz dumana karıştı. Eşyalarımızı çadırlara taşıdık. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Çok şükür. Çadırımız güzel. Her şeyi devletten beklemeye gerek yok. Biz de elimizden geleni yapacağız. Hep beraber olalım bu yaraları saralım." diye konuştu.

- "Komşuma yardım ederken kendi evimin yıkıldığını görmemişim"

Gülsüm Ünlü de deprem anında nasıl dışarıya çıktıklarını bilemediklerini belirterek, "Dışarı çıktığımda komşumun bayıldığını gördüm. Hemen yanına koştum. Yardımcı olduk. Komşuma yardım etmekten kendi evimizin yıkıldığını görmedim. Sonra bir baktım evim yıkılmış gitmiş. Korkudan ancak dün evime girebildim. Hasta oldum, çok üzüldüm. Başımızı sokacak evimiz yoktu. Devletimizden Allah razı olsun. Meydanda koymadı." dedi.

