Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, anıldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- VAN'da, 8 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, Erzurum'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yakınları Yılmaz'ın mezarına karanfil bıraktı.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalan DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir ile birlikte yaşamını yitiren DHA Van Bürosu muhabiri Sebahattin Yılmaz için Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Osmanlı- Rus Savaşı'nda halkın taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları'ndaki yürüyüşün ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve beraberindeki protokol de törene katıldı. Törende Sebahattin Yılmaz'ın yakınları da yer aldı. Vali Memiş ve Bakan Sekmen ile beraberindekiler ve yakınları, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Yılmaz ve tüm basın şehitleri için dua etti.

Törende konuşan Vali Okay Memiş, "Van depreminde Bayram Otel'in enkazında maalesef Sebahattin Yılmaz ağabeyimizi şehit verdik. Basın şehidi olarak. Gerçekten üzgünüz. Bugün aynı zamanda 9 Kasım'da hem Aziziye şehitleri, hem de Sebahattin Yılmaz Ağabeyimizin kabrinde andık. Kuran'ı Kerimler okuduk, dualar ettik. Allah mekanını cennet etsin. Bütün basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz özgür basından yanayız. Yaptığımız işin farkındayız, kamu görevlileri olarak. Haramdan uzak duruyoruz, kamu kaynaklarını hiç kimseye peşkeş çekmeden herkese eşit mesafede durarak, devlet adına hizmet ediyoruz. İşimizden şüphemiz olmadığı için her türlü haberin, iftira olmamak kaydıyla yanındayız, arkasındayız. Bu anlamda da meslek hayatım boyunca tüm basın mensuplarıyla iyi ilişkiler içerisinde oldum. Görevini layıkıyla yapan bütün basın emekçilerini gönülden tebrik ediyorum. Yasama, yürütme, yargı ve basın artık biliyorsunuz, medyanın çok önemli bir gücü var. Kamuoyunun doğru haber almasında, bu şekilde bilgilendirilmesinde sizlerin çok büyük emeği var" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Sebahattin Yılmaz görevi esnasında depremde olan hadiseleri haberleştirmek üzere vazife yaparken şehit olmuş bir kardeşimiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm basın şehitlerini rahmetle anıyoruz. Sebahattin Yılmaz'ın yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol ve yakınları Sebahattin Yılmaz'ın mezarına karanfiller bıraktı. Bu arada depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Cem Emir'in de, yarın memleketi Tunceli'deki mezarı başında anma programı yapılacağı belirtildi.

