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Depremi hissettiğiniz anda yapmanız gereken tek şey! Hayat kurtaran yaşam üçgeni nasıl yapılır?

09.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem arkasında bıraktığı izler ile çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce kişi yanlış yapılan binaların içerisinde enkaz altında kaldı. Uzmanlar depremin olası etkilerinden korunmak için yapılabilecek en önemli şeyin deprem anında yaşam üçgeni oluşturmak olduğunu belirtiyor.

Depremi hissettiğiniz anda yapmanız gereken tek şey! Hayat kurtaran yaşam üçgeni nasıl yapılır?

Depremden ve arkasından gelen artçı sarsıntılardan korunmak için deprem hakkında bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Evin içerisinde bulunan büyük eşyaların mutlaka sabitlenmesi gerekiyor. Uzmanlar deprem sırasında yaşam üçgeni oluşturmanın önemini sık sık belirtiyor.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL YAPILIR?

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Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabilirse enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir. Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır.

Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir.

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Binalar çöktüğünde çoğu insan altında ezilerek can verir. Kediler, köpekler ve bebekler doğal olarak genellikle cenin pozisyonunda kıvrılırlar. Bu bir güvenlik/hayatta kalma içgüdüsüdür.

Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz. İşin mantığı budur. Yani, bir cismin yanına, bir kanepenin yanına, hafifçe sıkışacak ama yanında boşluk kalacak şekilde açıyı tutturmak gerekir.

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