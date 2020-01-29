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Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin 6’ncı gününde Sivrice ilçesinde kar yağışı başladı. Çadırlarda yaşayan depremzedeler soğuktan korunmak için soba kurup sokaklarda ateş yaktı.

Depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Depremzedeler başlayan kar ve soğuk hava ile de mücadele etmeye başladı.

Çeşitli kurumların sağladığı imkanlardan yararlanmaya çalışan depremzedeler, AFAD ve Kızılay’dan aldıkları çadırların içerisine soba kurup ısınıyor. Mobil araçlardan ise depremzedelere çay, kahve ve çorba ikramları yapılıyor.

KONTEYNER KENT KURULMASINI İSTEDİLER

İlçede yaşayan depremzedelerden Ayhan Türkmen konteyner kent kurulursa daha iyi olacağını belirterek, “Şu anda kar yağışı başladı. Vatandaş şu anda perişan. Çadırlar bizi kurtarmıyor. Yetkililer eğer yapabiliyorlarsa konteynır kent kursunlar. Kış şartları geldi, Allah yardımcımız olsun. Hava soğuk, gece soğuk. Isıtıcılar ve soba kurtarmıyor. Çadırda yaşıyoruz” dedi.

ODUN VE KÖMÜR DAĞITILMASINI İSTİYORLAR

Bazı depremzedeler ise odun ve kömür yardımı yapılırsa iyi olacağını aktararak, “Şimdi soğuk, kar yağıyor. Çoğu insanların evleri çökmüş. Hasar tespiti yapılıyor. Sıkıntımız bu. Çadırda kalıyoruz, soğuk, üşüyoruz. Gece hep çadırdayız, gece soğuk. Soba yakıyoruz ama ısınmıyor, yerler yaş. Islak olunca da çekiyor, ısınamıyoruz. Allah’a çok şükür benim şahsen bir sıkıntım yok ama mağdur olanlar var. Isınmaları için en azından odun, kömür yardımı yapılsa çok iyi olur, güzel olur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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