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Depremin yarattığı yıkımın boyutunu Çin uyduları görüntüledi! Yerle bir olan binalar tek tek gösterildi

20.02.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler 10 ili de doğrudan etkiledi. Deprem bölgelerinde binlerce bina yerle bir olurken China Space News adlı sektör gazetesine göre Çin, Türkiye'deki depremin vurduğu bölgelerin görüntülerini yakalamak için birkaç uydu konuşlandırdı. Çin uydusu tarafından havadan çekilen deprem görüntüleri tüyleri diken diken etti.

Depremin yarattığı yıkımın boyutunu Çin uyduları görüntüledi! Yerle bir olan binalar tek tek gösterildi

6 Şubat’ta tüm Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılırken Çin’in gönderdiği uydulardan gelen görüntüler durumunun boyutunu gözler önüne serdi. Türkiye’deki arama-kurtarma çalışmalarını daha iyi analiz edebilmek adına uyduların gönderildiği belirtilirken görüntüler de paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER DİKKATLERİ ÇEKTİ

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Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için sentetik görüntüleme radar sistemini kullanan Çinli bilim insanları L-SAR 01A ve L-SAR 01B isimli iki uydudan veri aldığını duyurdu.

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10 Şubat'a kadar 34'ü optik görüntü ve 33'ü SAR görüntüsü olmak üzere toplam 67 uzaktan algılama görüntüsü elde edildi. Görüntülerin hem Çinli arama-kurtarma hem de Türk ekiplerle paylaşıldığı ifade edildi.

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deprem Çin Uydu

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