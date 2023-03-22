Depremle dağ yerinden oynadı! Şiddetli sarsıntıdan sonra şaşkına çeviren görüntü 'Düz dağdı deprem olunca..."

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen yerlerden bir tanesi de Adıyaman olmuştu. Depremlerin ardından bölgeden şaşkına çeviren görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak depremin, Adıyaman'daki Çekirge Dağı'nı yerinden oynattığı öğrenildi. Dağda derin yarıklar oluşurken dağın eteklerindeki bir köye doğru da kaydığı kaydedildi. İşte detaylar...

"BİR GÜRÜLTÜ DÜŞTÜ"

ATV Haber'de yer alan habere göre, yaşananlarla ilgili konuşan bir vatandaş, "Deprem şiddeti geçtikten sonra bizim karşıki dağa bir gürültü düştü. Yani domuzlar, geyikler, hayvanlar ne varsa onlar bağırıyor..." şeklinde konuştu.

"DÜZ DAĞDI, DEPREM OLUNCA..."

Felaket saniyeler içinde geldi, 7.7'lik deprem Çekirge Dağı'nı yerinden oynattı.

Vatandaş, "Düz dağdı, deprem olunca patlatmış demek ki... Fay hattı geçmiş oradan patlamış. Diyorlar ki yarıklara tank düşer diyorlar, böyle dağlar yarılmış" ifadelerini kullandı.



