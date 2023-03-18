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Depremden sonra oluşmuştu şimdi de... Panik üstüne panik! Yağışlardan sonra alarma geçildi

18.03.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu doğal göl oluşmuştu. Adeta dağların birbirine kavuştuğu ilçede oluşan doğal gölün su seviyesi, sağanak yağış sebebiyle yükselince alarma geçildi. Göl çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

Depremden sonra oluşmuştu şimdi de... Panik üstüne panik! Yağışlardan sonra alarma geçildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesi de etkilenmişti. İlçede şaşkınlık yaratan bir olay da yaşanmış ve ilçenin kırsalında bulunan İdilli Mahallesinde yer alan 2 dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu dağlar adeta birleşmişti. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar sebebiyle de doğal göl oluşmuştu. Şimdi oluşan o doğal göl, vatandaşlarda panik yaratırken ekipleri alarma geçirdi. İşte detaylar...

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ! İLÇEDE ALARMA GEÇİLDİ

Gaziantep ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi.

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5 KÖY BOŞALTILDI

Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi. Doğal gölet, bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından su seviyesi taşma noktasına ulaşırken, bölgedeki yağışların Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. (İHA)

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