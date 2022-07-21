Depresyonun nedeniyle ilgili çarpıcı araştırma! Antidepresanlar işe yaramıyor mu?

Yıllardır kabul gören bilgiye göre depresyonun kaynağı beyindeki kimyasal bir dengesizlikten; yani serotonin dengesizliğinden kaynaklandığı belirtiliyordu. Ancak İngiltere'de yapılan bir araştırma bununla ilgili net kanıtların olmadığını ortaya koydu. Dailymail'de yer alan habere göre uzmanlar, yaptıkları araştırmalar sonucunda yıllardır süregelen bilgiye karşı çıktı.

İddiaya göre depresyonun kaynağı yanlış bilindiği için, antidepresan ilaçlar da aslında sanıldığı kadar işe yarar, faydalı ve tedavi edici değil.

Yapılan çalışmanın sonucuna göre depresyonun nedeniyle ilgili seratonin seviyesinin düşük olması ya da azalması konusunda kesin bir kanıt yok.

Uzmanlar ayrıca halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, ilaçların da kullanılıp kullanılmaması konusunda dikkatli davranmak gerektiğini belirtti.

