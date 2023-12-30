Deride pul pul dökülme ile kendini gösteriyor! Uzman isimler büyük tehlikeye karşı uyardı

Son günlerde el, ayak ve ağız hastalıklarında artış yaşanıyor. Hastalık el, ayak ve ağızda pul pul dökülme ile kendini gösteriyor. Bulaşıcılığı yüksek olan bu hastalıkla ilgili uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor.

Ağız içerisinde yaralar, avuç içerisinde yaralar, ayak tabanında yaralar olarak görülüyor. Bu hastalık su çiçeğine benzetiliyor. Viral bir hastalık olduğu bilenen el ayak hastalığının daha çok solunum yolu ile bulaştığı da biliniyor.

Show Haber'e açıklamalar yapan Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu el ayak hastalığının özellikle 2 ile 10 yaş arasındaki çocuklar çok sık görülmeye başladığını söyledi.

BU BELİRTİLER VARSA...

Hastalığın belirtilerini sıralayan Nacaroğlu '1-2 gün ateş boğaz ağrısı halsizlik, kırgınlık gibi üst solunum yolu enfeksiyonuna takiben boğaz içerisinde bir takım içi su dolu yararlarla karşımıza geliyor.' ifadelerini kullandı.

ORTAK ALANLARA DİKKAT

Nacaroğlu, bu hastalığın özellikle ortak kullanım alanlarında yayıldığını söyledi ve 'Ortak oyuncaklar, oyun hamurları ile bulaşıcılığı artıyor. Herhangi bir semptom var ise çocuğu kreşe ya da okula göndermememiz gerekiyor' dedi.





