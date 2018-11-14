Derin denizin bilinmeyenleri gün yüzüne çıktı

Bazı kişiler tarafından ilginç bazı kişiler tarafından da korkunç bulunan fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğeni almaya devam ediyor. Roman Fedortsov ise Norveç ve Atlantik Okyanusu'ndan çıkardığı balıklar arasından en ilgi çekici olarak buldukları derin deniz balıkları olmuş.

1 / 9 Roman Fedortsov isimli Rus balıkçı hayatının büyük bir kısmını sualtı yaşamıyla haşır neşir geçirdi. Ancak Fedortsov bu aralar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

2 / 9 Zira balıkçı bugüne kadar çok az kişinin gördüğü deniz canlılarının fotoğraflarını paylaşıyor.

3 / 9 Kimilerine göre bu deniz canlıları bir hayli korkunç görünüyor. Fedortsov "39 yaşındayım ve hayatımın 17 yılını yurtdışında denizlerde geçirdim.

4 / 9 Üniversitede su ürünleri fakültesinde okudum. Uzmanlık alanım ise balıkçılık teknolojileriydi." dedi.

5 / 9 Balıkçı, paylaştığı fotoğrafların büyük bir kısmını Norveç denizlerinde bir kısmını ise Atlatik Okyanusu'nda çektiğini söylüyor.

6 / 9 Fedortsov, iş arkadaşlarıyla 6 saatlik shiftlerle çalıştıklarını söylüyor ve bu sırada insanların görmeye alışık olmadığı çok sayıda deniz canlısını görme şansına eriştiğini belirtiyor.

7 / 9 Balıkçı, bu tarz ilginç canlıları keşfetmeyi sevdiğini söylüyor. Fedorstov "Bir sosyal medya hesabı açmaya karar verdim çünkü bir çok insan balıkların gerçekte nasıl göründüğünden habersizdi.

8 / 9 Özellikle derin deniz balıklarının görünümleri çok etkileyiciydi. Edindiğim deneyimleri diğer insanlarla paylaşmak istedim" dedi.