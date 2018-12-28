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Derin ven trombozu riskli midir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.12.2018 09:34 | Son Güncelleme

Derin ven trombozu, akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli) riski nedeni ile tehlikeli olabilmektedir. Bu hastalarda akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması ciddi şikayetlerle seyreden ve acil tedavi gerektiren bir durumdur.

Derin ven trombozu riskli midir?

UZUN UÇUŞLARDA NEDEN DERİN VEN TROBOZU RİSKİ ARTAR?

Uzun süre hareketsiz kalınması bacak kaslarının hareketsizliğinden dolayı bacak toplardamarlarında kanın birikimi ile sonuçlanır. Bu göllenme, bacak damarlarında pıhtılaşma riskini arttıran en önemli sebeplerdendir.

DERİN VEN TROMBOZU HANGİ DAMARLARDA GÖRÜLÜR?

Derin ven trombozu sıklıkla bacak toplardamarlarında görülür. Bununla birlikte karın içi toplardamarlarda ve gövdenin altı ile bacakların kirli kanını kalbe taşıyan ana toplardamarda da görülebilmektedir.

DERİN VEN TROMBOZU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Derin ven trombozunda pek çok farklı tedavi yöntemi vardır. Trombozun hangi seviyede olduğu, hastanın yaşı, şikayetlerin boyutu, pulmoner emboli olup olmaması tedavi metodunun belirlenmesinde önemli faktörlerdir. İlaç tedavisi ve yakın takip yöntemlerden biridir. Uygun hastalarda anjiografik yöntemlerle damar içindeki pıhtının temizlenmesi de mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte bazı hastalarda da tıkalı damar içine pıhtı eritici ilaçlar verilebilmektedir.

DERİN VEN TROMBOZU, BİLİNEN VENÖZ YETMEZLİĞİ OLANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜ

Bununla birlikte hareketsiz, spor yapmayan ve şişman kişilerde risk daha fazladır. Uzun süre hareketsiz kalanlarda (pilot, hostes …) da risk yüksektir. Bununla birlikte bilinen kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda da sık görülür. Kadınlarda gebelik dönemleri ve doğum kontrol hapı kullanımı da riskler arasında yer alır.

DERİN EVN TROMBOZUNDA PIHTI TEMİZLEME TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Lokal anestesi altında uygulanan bir yöntemdir. Diz arkasındaki toplardamarlar aracılığı ile uygulanan bu yöntemde özel kataterler kullanılır. Bu özel ekipman aracılığı ile damar içine ilaç vererek veya vermeden, pıhtıların vücut dışına atılması sağlanır. Yaklaşık 1-1,5 saat süren u girişimlerden sonra gözle görülür bir iyileşme ve şikayetlerde gerileme olur.

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Anahtar Kelimeler:
derin ven trombozu pulmoner emboli

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