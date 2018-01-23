Derin yanık izlerinde artık tedavi mümkün

Prof. Dr. Onur Erol, MYNET okuyucuları için "Kök Hücreli Yağ Dokusu Enjeksiyonu" hakkında bilgi verdi. Yanık, karşılaşacağımız en ağrılı kazaların başında gelir. Kaza anı kadar, sonrasında bıraktığı izlerle can yakmaya devam eder. Tıp bilimi uzun yıllar, yanık yaralarının iyileşmesi sonrasında iz tedavisinde yetersiz kalmıştır. Eskiden taze yanıklarda vücudun çok geniş bir kısmı yanmış ise buraları kapatacak sağlam deri bulmak çok zordu.

Son yıllarda doku mühendisliğindeki ilerleme sayesinde, hastaların sağlam derilerinden alınan hücrelerle laboratuvar şartlarında yeni deri oluşturulmakta ve bu deri ile iyileşmemiş yanık yaraları kapatılabilmektedir.

Hem yamanan dokuların eski deriyle uyumu hem de tamamen kaybedilmemiş ama görünümü bozulup sertleşmiş derinin onarımı için “Kök Hücreli Yağ Dokusu Enjeksiyonu” dünyadaki en yeni tedavi yöntemidir. Benim 9 yıldır uyguladığım bu yöntem; tıp alanında uluslararası anlamda ses getirmiş ve hastalara yeni bir umut ışığı olmuştur.

Ağır yanıkların umudu kök hücreli yağ dokusu tedavisi

Lazer ve kök hücre içeren yağ dokusu kombinasyonu; kaynar su, alev, elektrik, yakıcı kimyasallar (kezzap vb.) veya şua (radyoterapi) gibi çeşitli nedenlerle oluşan yanık yarası izlerinin tedavisinde çok olumlu sonuçlar vermektedir. Bu tedaviler savaş/çatışma yaralanmalarında da vücutta iz kalmaması için kullanılmaktadır.

Uyguladığımız tedavide, yanık izi önce Fraxel lazerle yumuşatılmakta daha sonra bu bölgeye yağ dokusu verilmektedir. Bu sayede görüntüde önemli ölçüde düzelme elde edebilmekteyiz. Geçmişte geniş yanık izlerine hiçbir şey yapılamaz iken şimdi bu yöntemle çok iyi sonuçlar alabilmekte, çok eski yanıklarda bile belli ölçüde başarı sağlanmaktadır.

Yanık iyileşmesinde örnek başarı Katie Piper vakası

Yanık iyileştirmede lazer ve kök hücreli yağ dokusu enjeksiyonu; ülkemiz estetik cerrahisini dünyaya da tanıtan bir olaya vesile olmuştur. Olay şöyle gelişti;

Ünlü İngiliz model ve sunucu Katie Piper’ın yüzü erkek arkadaşının attığı kezzap ile yanmıştı. ilk tedavilerinden sonra yanık izlerinin iyileştirilmesi için bana ulaştılar. Bu hanımın yüzü uzun tedavilerden sonra, son derece başarılı biçimde iyileşti, kendisi evlenip çocuk sahibi oldu hatta iyileşme ve hayata dönüş sürecinden bahsettiği ‘Beautiful’ adlı kitabı ‘Bestseller’ oldu. Bu iyileşme süreci, İngiliz kanalı Channel 4’te belgesel olarak yayınlandı. Bu; ülkemizdeki yanık tedavilerinin başarısını göstermek adına gurur verici bir olaydır. Yanık tedavilerinde en başarılı ülkelerden biriyiz.

Yanık yarasına yoğurt sürüp enfeksiyon kapmayın

Son olarak erken teşhis ve tedavinin yanıklar için önemine değinmek istiyorum.

Yanıkların izlerini azaltmak için tedaviyi geciktirmemek ve tıbbi olmayan yöntemlere başvurmamak gerekir.

Diş macunu, yoğurt vb. maddeleri yanık bölgeye sürmek iyileşmeyi geciktirir, komplikasyon riskini artırır.

Hafif yanıklara soğuk su tutulabilir ancak buz kompleksi yapmak yanlıştır.

Yanıkların derinliğini saptamak bir uzmanlık işidir. El yüz ve genital bölge yanıkları mümkünse hastanede yatırılarak tedavi edilmelidir çünkü bu bölgede oluşacak izler hayatı çok olumsuz etkileyebilir.

Şöyle bir örnek verirsek 4-5 cm çapındaki ikinci derece sayılan bir yanık; ayakta merhem sürülerek tedavi edilebilirken aynı derinlik ve derece ancak vücudun üçte birini kaplayan yanık; hayati tehlike taşır ve mutlaka hastanede yatırılıp sıvı tedavisi ve özel beslenme desteği ile tedavi edilmelidir. Bu nedenle ciddi yanıkları olanların hemen bir yanık merkezine veya bu konuda deneyimli bir hastaneye başvurmaları ve kendi kendilerini tedavi etmeye kalkışmamalarını öneririm.

Sağlıklı günler dilerim.