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    4. Dermaroller nedir, ne işe yarar? Dermaroller nasıl kullanılır?

    Dermaroller nedir, ne işe yarar? Dermaroller nasıl kullanılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    16.05.2024 00:06
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    Kadın ya da erkek fark etmeksizin cilt son derece hassas ve düzenli olarak bakım yapılması gereken bir yapıya sahiptir. Çeşitli alerjiler ya da akneler ve sivilceler cildi yıpratabilir. Çözüme ulaştırılmayan cilt sorunları da ciddi başka problemlerin doğmasına neden olabilir. Bu nedenlere bağlı olarak cilt bakımlarını aksatmamak önemlidir. Bu kapsamda kullanılan cilt bakım araçlarından biri de dermaroller'dir.

    İçindekiler

    • Dermaroller nedir?
    • Dermaroller ne işe yarar?
    • Dermaroller nasıl kullanılır?
    • Dermaroller çeşitleri nelerdir?
    • Dermaroller nasıl uygulanır?
    • Saç için dermaroller kaç mm olmalı?

    Cilt bakımı uygulamanın çeşitli yolları vardır. Farklı cilt sorunlarını çözmek ya da olası cilt sorunlarının önüne geçebilmek için birçok yöntem, ürün, işlem ve uygulama geliştirilmiştir. Ancak hiçbir cilt uygulaması bu alanda uzman bir doktora görünmeden ya da danışmadan kullanılmamalıdır. Aksi takdirde çok daha ciddi sorunlar oluşabilir.

    Dermaroller nedir?

    Dermaroller, alanında uzman olan kişiler tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış olan bir çeşit cilt bakım aracıdır. Silindir bir mekanizma ve üzerinde farklı boyutlarda iğneler bulunan bir araçtır. İğneleri sayesinde birçok farklı amaç için de kullanılabilir.

    dermaroller

    Geliştirilme amacı tahriş etmeden cildin yenilenmesini sağlamaktır. Kullanımı sorasında gözle görülür, kolay fark edilir değişiklikler yaşanması hedeflenmiştir. İğneler ciltte çeşitli mikro kanallar açılmasını sağlar. Genel olarak yüz bakım aleti olarak geçer.

    Dermaroller ne işe yarar?

    Dermaroller, farklı ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilen bir alettir. Çeşitleri vardır ve bu çeşitler iğne sayıları ile boyutlara göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak 64 iğnesi olan dermaroller yüz, kaş ve saç için kullanılır.

    Saçlarda da kullanılan dermaroller çeşitleri mevcuttur. Kısa saçlar için 540 iğneli dermaroller, uzun saçlar için 200 ya da 192 adet iğnesi bulunan dermarollerler kullanılabilir.

    Dermaroller nasıl kullanılır?

    Evde de kullanılabilen dermaroller'in uygulaması oldukça kolaydır. Hangi bölgede kullanılacaksa ona göre bir dermaroller alınmalıdır. Nasıl kullanılacağı ise dermarollerin türüne göre değişiklik gösterir.
    Temiz bir şekilde kullanılması gereken dermaroller'in hijyeni çok önemlidir. Kullanılacak olan bölge dışında bir yere temas etmemesi gerekir. Özellikle hassas bölgeler için uygulanacaksa titiz kullanılması tavsiye edilir.

    Dermaroller çeşitleri nelerdir?

    Dermaroller çeşitleri kullanılacak bölgeye göre değişiklik gösterir. Bazı marka ve özellik değişiklikleri dışında 3 ana başlık altında dermaroller bulunur. Bunlar göz çevresi, vücut için ya da yüz bölgesi olarak ayrılır.

    Hangi bölgede kullanılacaksa ona göre ve bir uzmana danışarak dermaroller seçilmeli ve uygulaması da dikkatle ve titizlikle yapılmalıdır.

    Dermaroller nasıl uygulanır?

    Dermaroller kullanımı dikkat isteyen bir alettir. Kolay kullanıma sahiptir ancak bilinçsizce ve bu alanda uzman birine danışmadan kullanılmaması önerilir. Alet cilde uygulanırken dik olarak tutulmalıdır.
    Her bir bölgenin üzerinde yıldız çizermiş gibi ileri ve geri hareketler yapılır. 10 kez hareket ettirilmesi yeterli olur. Uygulamadan önce ve sonra serum kullanılması tavsiye edilir.

    Saç için dermaroller kaç mm olmalı?

    Saçlar için de kullanılabilen dermaroller, saçın tipine ve boyutlarına göre seçilmelidir. Örnek olarak kısa, seyrek ve ince telli saçlar için alınacak olan dermaroller boyutu 0.5 mm olmalıdır.

    Eğer kalın telli, uzun ve gür saçlar için dermaroller uygulanacaksa alet 1 mm olan boyutta alınmalıdır. Deriye ve cilde zarar vermemesi için doğru ve güvenilir bir dermaroller almak da önemlidir.

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