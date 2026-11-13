Bu tarihe dikkat! 3 burç için zorlu günler geride kalıyor

Son dönemde yaşanan aksilikler, iletişim sorunları ve ertelenen planlar bazı burçlar için yorucu bir sürece dönüştü. YourTango'da yayımlanan astroloji yorumuna göre 13 Kasım 2026 Cuma günü Merkür'ün Akrep burcunda ileri hareketine geçmesiyle bu süreçte değişim yaşanacak. Astrologların değerlendirmelerine göre özellikle üç burç, hayatlarının farklı alanlarında rahatlama ve ilerleme fırsatı yakalayabilir.

İKİZLER BURCU

Merkür tarafından yönetilen İkizler burcu için 13 Kasım önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Merkür retrosu boyunca partnerleriyle iletişim kurmakta veya iş hayatında düşüncelerini karşı tarafa aktarmakta zorlanan İkizler, bu dönemin sona ermesiyle kendilerini daha rahat ifade edebilir.

Astrolog Elizabeth Brobeck'e göre İkizler burçları, yaşanan yoğun sürecin ardından hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Geçmişte yaşanan iletişim problemlerinin yerini daha anlaşılır konuşmalar ve yeni fırsatlar alabilir.

BAŞAK BURCU

2026 yılının Başak burçları açısından yavaş ilerlediği ve çeşitli engellerle dolu geçtiği belirtiliyor. İlişkilerde ve kariyerde beklenen gelişmelerin gecikmesi, bu burcun temsilcilerinin sabrını zorlamış olabilir.

Ancak Merkür'ün 13 Kasım'da ileri hareketine geçmesiyle işlerin yeniden hız kazanacağı öngörülüyor. Özellikle maddi konuların ön plana çıkacağı bu dönemde Başak burçlarının gelirlerinde hareketlilik yaşanabileceği, çevrelerinden hediyeler veya destekler alabileceği ifade ediliyor. İş hayatında takdir görmek ve terfi fırsatıyla karşılaşmak da astrolojik yorumlar arasında yer alıyor.

Astrolog Helena Hathor, Başak burçlarının parasal konularda ilerleme kaydedebileceğini belirtiyor.

AKREP BURCU

Merkür retrosunun kendi burçlarında gerçekleşmesi nedeniyle Akrep burçlarının son dönemde yoğun bir içsel değerlendirme sürecinden geçtiği aktarılıyor. Bu süreçte bazı kararlarını yeniden gözden geçiren ve ne istediğini daha iyi anlamaya çalışan Akrepler için 13 Kasım yeni bir başlangıç olarak yorumlanıyor.

Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte Akrep burçlarının hedeflerine daha kararlı şekilde yönelmesi bekleniyor. Yeni fırsatlar ve farklı insanlarla kurulacak bağlantılar gündeme gelebilir. Astrolog Elizabeth Brobeck'e göre Akrepler, kendileriyle daha uyumlu kişilerle bir araya gelerek hayatlarında yeni bir sayfa açabilir.

Bu dönemde değişime açık olmak ve hedefler doğrultusunda çalışmayı sürdürmek önem kazanıyor.