Kayınvalideniz bunları yapıyorsa dikkat! Kıskançlığın 7 işareti

YAPTIĞINIZ HER ŞEYİ ELEŞTİRİYORSA

Ne yaparsanız yapın bir eksik buluyorsa, yemeklerinizden ev düzeninize kadar her konuda sizi eleştiriyorsa aranızda bir rekabet duygusu oluşmuş olabilir. Özellikle kendi yaptıklarının her zaman daha iyi olduğunu vurgulaması, sizin başarılarınızı küçümsemesi veya iyi niyetle yaptığınız şeyleri bile yetersiz bulması dikkat çekebilir. Elbette her eleştiri kıskançlık anlamına gelmez. Ancak eleştirilerin sürekli hale gelmesi ve yalnızca size yönelmesi, ilişkideki gerilimi artırabilir.

SİZİ EŞİNİZİN ESKİ SEVGİLİLERİYLE KIYASLIYORSA

Kayınvalidenizin eşinizin eski ilişkilerini sık sık gündeme getirmesi, özellikle de eski sevgililerini överek sizi onlarla karşılaştırması rahatsız edici olabilir. Eski sevgilisinin ne kadar güzel, başarılı veya uyumlu olduğunu tekrar tekrar anlatması, kendinizi değersiz hissetmenize neden olabilir. Bu tür karşılaştırmaların amacı her zaman kıskandırmak olmasa da sürekli yapılması, aile içindeki ilişkinin sağlıklı ilerlemesini zorlaştırabilir.

OĞLUNUN İLGİSİNİ SÜREKLİ ÜZERİNDE TOPLAMAYA ÇALIŞIYORSA

Evlilik sonrasında eşlerin birbirlerine daha fazla zaman ayırması doğal bir durum. Ancak bazı anneler, oğullarının ilgisinin azalmasını kabullenmekte güçlük çekebiliyor. Sürekli telefonla aramak, haber vermeden ziyarete gelmek veya oğlunun her planına dahil olmak istemek bu durumun yansımaları arasında gösteriliyor. Özellikle çiftin birlikte geçireceği zamanlara sık sık müdahale edilmesi, evlilikte sınırların korunmasını zorlaştırabiliyor.

SİZİN HAKKINIZDA EŞİNİZE OLUMSUZ ŞEYLER SÖYLÜYORSA

Kayınvalidenizin sizinle ilgili rahatsızlıklarını doğrudan konuşmak yerine sürekli eşinize anlatması, aile içindeki iletişimi olumsuz etkileyebilir. Davranışlarınızı yanlış yorumlaması, küçük anlaşmazlıkları büyütmesi veya eşinizi sizinle ilgili olumsuz düşünmeye yönlendirmesi, çiftler arasında gereksiz tartışmalara neden olabilir. Böyle durumlarda eşlerin birbirleriyle açık iletişim kurması ve sorunları üçüncü kişiler üzerinden çözmeye çalışmaması önem taşıyor.

ÇOCUK YETİŞTİRME TARZINIZA SÜREKLİ KARIŞIYORSA

Çocuk sahibi olduktan sonra gelin ve kayınvalide arasındaki anlaşmazlıklar farklı bir boyut kazanabiliyor. Çocuğun beslenmesinden uyku düzenine, giyiminden günlük alışkanlıklarına kadar her konuda söz sahibi olmak isteyen bir kayınvalide, ebeveynlerin kararlarını sorgulayabiliyor. Özellikle kendi çocuklarını nasıl büyüttüğünü sürekli örnek göstermesi ve sizin yöntemlerinizi küçümsemesi, kendinizi yetersiz hissetmenize yol açabilir. Deneyim paylaşmak ile ebeveynlerin kararlarına müdahale etmek arasındaki sınırın korunması, aile ilişkileri açısından önem taşıyor.

SİZİ AİLE PLANLARININ DIŞINDA BIRAKIYORSA

Aile yemekleri, özel günler veya birlikte yapılacak etkinlikler planlanırken sürekli son anda haberdar ediliyorsanız ya da hiç davet edilmiyorsanız bu durum dikkat çekebilir. Özellikle eşinizin ve çocuklarınızın dahil edildiği planlarda sizin dışarıda bırakılmanız, aileye ait hissetmenizi zorlaştırabilir. Bunun kasıtlı olarak ve tekrar tekrar yapılması, ilişkide dışlama veya rekabet davranışına işaret edebilir.

HER TARTIŞMADA KENDİNİ MAĞDUR GÖSTERİYORSA

Bazı aile içi anlaşmazlıklarda taraflardan biri, yaşanan sorunu çözmek yerine sürekli kendisinin haksızlığa uğradığını vurgulayabiliyor. Kayınvalidenizin her tartışmada kendisini mağdur olarak göstermesi, eşinizin taraf tutmasını istemesi veya yaşananları yalnızca kendi açısından anlatması, aile içindeki gerilimi artırabilir. Özellikle bu davranışın tekrar etmesi, sorunların sağlıklı biçimde konuşulmasını engelleyebilir.