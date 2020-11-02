Dermatologlar paylaştı: Sakın yapmayın yarardan çok zarar veriyor!

Dermatologlar duydukları en kötü cilt bakımı önerilerini paylaştı. İşte doğru olmayan 7 yaygın cilt bakımı iddiası...

'ÖZEL EGZERSİZLER ÇİZGİLERİ GİDERECEK'

Yüz egzersizi yarardan çok zarar verebilir. Cildimiz elastiktir ve kaslar onu çeker ve onu esnetir. İnce çizgilerimizin birçoğu aşırı kas aktivitesinden kaynaklanır ve yüzdeki zindelik size daha fazla kırışıklık verebilir.

'DİŞ MACUNU SİVİLCEYİ KURUTUR'

Diş macunundaki mentolün serinletici bir etkisi olmasına ve geçici olarak şişliği azaltmasına rağmen, yüzünüze uygulamak onu tahriş edebilir. Diş macunu dişleriniz için formüle edilmiştir ve temel pH seviyesine sahiptir. Cilt, doğal olarak asidik bir pH'a sahiptir ve bu, kızarıklıklara ve yanmaya neden olabilir.

BRONZLAŞMAK SİVİLCEYİ GİDERİR

Bronzlaşma sivilcenin kızarıklığını geçici olarak kapatabilir, ancak bu etki sonunda geri tepecektir. Güneş yağlı cildi kurutur ve buna karşılık olarak daha fazla yağ üretir ve bu da daha fazla kırılmaya neden olabilir. Akneyi tedavi etmek için ilaç kullanmak cildi UV ışınlarına karşı daha savunmasız hale getirir ve bu da erken cilt yaşlanmasına neden olabilir.