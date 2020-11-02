Dermatologlar paylaştı: Sakın yapmayın yarardan çok zarar veriyor!

Dermatologlar duydukları en kötü cilt bakımı önerilerini paylaştı. İşte doğru olmayan 7 yaygın cilt bakımı iddiası...
Yüz egzersizi yarardan çok zarar verebilir. Cildimiz elastiktir ve kaslar onu çeker ve onu esnetir. İnce çizgilerimizin birçoğu aşırı kas aktivitesinden kaynaklanır ve yüzdeki zindelik size daha fazla kırışıklık verebilir.
Diş macunundaki mentolün serinletici bir etkisi olmasına ve geçici olarak şişliği azaltmasına rağmen, yüzünüze uygulamak onu tahriş edebilir. Diş macunu dişleriniz için formüle edilmiştir ve temel pH seviyesine sahiptir. Cilt, doğal olarak asidik bir pH'a sahiptir ve bu, kızarıklıklara ve yanmaya neden olabilir.
Bronzlaşma sivilcenin kızarıklığını geçici olarak kapatabilir, ancak bu etki sonunda geri tepecektir. Güneş yağlı cildi kurutur ve buna karşılık olarak daha fazla yağ üretir ve bu da daha fazla kırılmaya neden olabilir. Akneyi tedavi etmek için ilaç kullanmak cildi UV ışınlarına karşı daha savunmasız hale getirir ve bu da erken cilt yaşlanmasına neden olabilir.
Hindistan cevizi yağının birçok sağlık yararı vardır ve lekelerle savaşmaya yardımcı olabilir, ancak yağlı cildiniz varsa, daha da fazla kırılmaya neden olabilir. Hindistan cevizi yağı komedojeniktir, yani gözenekleri tıkar. Cilt iltihabına ve sivilceye neden olabilir.
Yüzünüzü aşırı temizlemek, hiç yapmamak kadar zararlı olabilir. Yüzünüzü çok fazla ovmak cilt bariyerinize zarar verebilir. Cildinizin dış tabakası onu çevreden koruyan yağlar içerir ve bu dengeyi bozmak iltihaplanmaya neden olabilir.
Zamanınızın çoğunu kapalı mekanda geçirseniz bile cildinizi güneşin zararlarından korumanız gerekir. Pencere camı yalnızca bazı UV ışınlarını engeller, ancak hepsini eşit şekilde engelleyemez. UV ışınlarına maruz kalmak kırışıklıklara, güneş lekelerine ve cilt kanserine yol açabilir ve güneş kremi sürmek cildinizi korumada önemli bir adımdır.
Sivilcelerin gelişigüzel sıkılması enfeksiyona ve yara izine neden olabilir. Evde sivilce patlatıyorsanız, sivilcenin içindeki içeriğin bir kısmını cildin derinliklerine itebilirsiniz, bu da daha belirgin ve ağrılı sivilceye neden olabilir. Sivilceden kurtulmak için en iyisi bir cilt sağlığı uzmanına giderek tedavi olmaktır.
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