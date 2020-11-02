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Dermatologlar paylaştı: Sakın yapmayın yarardan çok zarar veriyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cilt, vücuttaki en büyük organdır ve ona özen göstermek vücudunuzu sağlıklı tutmanın anahtarıdır. Ancak bazı cilt bakımı efsaneleri yalnızca yardımcı olmamakla kalmaz, aslında sağlığınıza ve görünümünüze de zarar verebilir.

Dermatologlar paylaştı: Sakın yapmayın yarardan çok zarar veriyor!

Dermatologlar duydukları en kötü cilt bakımı önerilerini paylaştı. İşte doğru olmayan 7 yaygın cilt bakımı iddiası...

'ÖZEL EGZERSİZLER ÇİZGİLERİ GİDERECEK'

Yüz egzersizi yarardan çok zarar verebilir. Cildimiz elastiktir ve kaslar onu çeker ve onu esnetir. İnce çizgilerimizin birçoğu aşırı kas aktivitesinden kaynaklanır ve yüzdeki zindelik size daha fazla kırışıklık verebilir.

'DİŞ MACUNU SİVİLCEYİ KURUTUR'

Diş macunundaki mentolün serinletici bir etkisi olmasına ve geçici olarak şişliği azaltmasına rağmen, yüzünüze uygulamak onu tahriş edebilir. Diş macunu dişleriniz için formüle edilmiştir ve temel pH seviyesine sahiptir. Cilt, doğal olarak asidik bir pH'a sahiptir ve bu, kızarıklıklara ve yanmaya neden olabilir.

BRONZLAŞMAK SİVİLCEYİ GİDERİR

Bronzlaşma sivilcenin kızarıklığını geçici olarak kapatabilir, ancak bu etki sonunda geri tepecektir. Güneş yağlı cildi kurutur ve buna karşılık olarak daha fazla yağ üretir ve bu da daha fazla kırılmaya neden olabilir. Akneyi tedavi etmek için ilaç kullanmak cildi UV ışınlarına karşı daha savunmasız hale getirir ve bu da erken cilt yaşlanmasına neden olabilir.

'NEMLENDİRİCİ YERİNE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANABİLİRİM'

Hindistan cevizi yağının birçok sağlık yararı vardır ve lekelerle savaşmaya yardımcı olabilir, ancak yağlı cildiniz varsa, daha da fazla kırılmaya neden olabilir. Hindistan cevizi yağı komedojeniktir, yani gözenekleri tıkar. Cilt iltihabına ve sivilceye neden olabilir.

'CİLDİM ÇOK YAĞLI DAHA ÇOK YIKAMAM GEREKİR'

Yüzünüzü aşırı temizlemek, hiç yapmamak kadar zararlı olabilir. Yüzünüzü çok fazla ovmak cilt bariyerinize zarar verebilir. Cildinizin dış tabakası onu çevreden koruyan yağlar içerir ve bu dengeyi bozmak iltihaplanmaya neden olabilir.

'BÜTÜN GÜN KAPALI YERDEYİM GÜNEŞ KREMİNE İHTİYACIM YOK'

Zamanınızın çoğunu kapalı mekanda geçirseniz bile cildinizi güneşin zararlarından korumanız gerekir. Pencere camı yalnızca bazı UV ışınlarını engeller, ancak hepsini eşit şekilde engelleyemez. UV ışınlarına maruz kalmak kırışıklıklara, güneş lekelerine ve cilt kanserine yol açabilir ve güneş kremi sürmek cildinizi korumada önemli bir adımdır.

'SİVİLCEYİ SIKIYORUM ÇÜNKÜ HIZLICA KURTULUYORUM'

Sivilcelerin gelişigüzel sıkılması enfeksiyona ve yara izine neden olabilir. Evde sivilce patlatıyorsanız, sivilcenin içindeki içeriğin bir kısmını cildin derinliklerine itebilirsiniz, bu da daha belirgin ve ağrılı sivilceye neden olabilir. Sivilceden kurtulmak için en iyisi bir cilt sağlığı uzmanına giderek tedavi olmaktır.


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