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Dermatologların kara listeye eklediği 7 güzellik ürünü

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 26.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

“Dermatologlar tarafından onaylanmış” damgasını taşıyan güzellik ürünlerine güvenmeyi öğrendik, artık bir ürünü alırken daha dikkatli davranıyoruz. Peki dermatologların ne kullandığını ve onlar için neyin tabu olduğunu merak ediyor musunuz? Sizin için dermatologların asla kullanmadığı ve hastalarına asla tavsiye etmediği güzellik ürünlerinin bir listesini oluşturduk.

Dermatologların kara listeye eklediği 7 güzellik ürünü

EL VE VÜCUT LOSYONU

1

Dermatologlar genellikle losyon yerine krem tercih ederler. Kremler cilde nüfuz eder ve ciltte nem kaybını önleyen bir engel oluşturur, losyonlar ise olmaz. Vücut losyonları genellikle daha yüksek bir su içeriğine sahiptir. Losyon, aşırı derecede kuru olmayan ciltte veya cilt üzerinde yapışkan, yağlı bir his olması tercih edilmediğinde iyidir.

AKTİF KARBONLU MASKELER

3

Bu popüler ürünü dermatologlar tavsiye etmiyor. Uzmanlar bu tür maskelerin sadece acı verici olmadıklarını, aynı zamanda cilt yapısına da zarar verdiklerini iddia ediyorlar. Bu maskenin bileşenleri çok agresif olduğu için cilt hücrelerini tahrip ediyor.

GÜNEŞ KORUYUCU SPREY

4

Uzmanlar güneş koruyucu spreyin kullanıcı dostu olduğu konusunda hem fikir. Fakat kişisel kullanım için krem kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü, spreyin kalın bir tabakada uygulanması imkansızdır. Ayrıca, püskürtüldüğünde, bu ürün cilde ulaşmadan önce aktif bileşenlerini kısmen kaybeder. Dermatologlar ayrıca çinko oksit içeren güneş koruyucu ürünlerin daha etkili olduğunu ifade ediyorlar.

BRONZLAŞTIRICI YAĞ

5

Bronzlaştırıcı yağlar da dermatologlar tarafından önerilmezler. Ultraviyole ışınlarına karşı düşük korumaya sahiptirler ve ayrıca cildin durumunu kötüleştiren gözenekleri tıkarlar.

HİDROKORTİZON KREMİ

6

Bu krem güçlü bir steroid ürünüdür. Birçok insan aknelerinden kurtulamak için doktor reçetesi olmadan bu tür ürünleri kullanıyor. Ancak doktor tavsiyesi olmadan kullanmak ciltte kızarıklığa, akneye, ciltte incelmeye ve başka problemlere yol açıyor.

AYAK MASKESİ

7

Dermatologlar nemlendirici ve besleyici ayak maskelerinin kullanılmasını önermezler. Kremler kolayca aynı etkiye sahip olabilirler. Yani, ayak maskeleri işe yaramıyor ve kullanıma çok uygun değiller.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

8

Hindistan cevizi yağı özellikle ev kullanımı için çok popülerdir. Ancak yüz bakımı tavsiye edilmiyor. Hindistan cevizi yağı cildi yağlandırır, gözenekleri tıkar ve sonuç olarak akne ve pigmentasyona neden olur.

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dermatologların tavsiye etmediği ürünler cilt sağlığı

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