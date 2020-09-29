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Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni Aziz Serin (50), internette yaşadığı sorun nedeniyle öğrencilerine ders anlatabilmek için çıktığı tepede, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Anadolu Lisesi’nde görev yapan edebiyat öğretmeni Aziz Serin geçen cumartesi günü, uzaktan eğitim için bilgisayar başına geçti. Ancak yaşadığı kırsal Küçüknacar Mahallesi’nde internete bağlanamadı. Serin, saat 12.00’deki ders için internet erişiminin olduğu tepeye çıktı.

Dersin ardından evine dönen Serin, ikinci ders için saat 16.40’ta yeniden aynı tepeye gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Bunun üzerine tepeye çıkan yakınları Serin’in cansız bedenini buldu.

ÖN OTOPSİ ÇIKTI

Yapılan ön otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Serin’in ölümü ailesi ile 2 yıldır görev yaptığı okulundaki meslektaşları ve öğrencilerini üzdü. Aziz Serin pazar günü Şeyhadil Mezarlığı’ndan toprağa verildi.

Ders sisteminde yapılan kontrolde Aziz Serin’in 12.00’deki derste internet üzerinden öğrencilerle bir araya geldiği, 16.40’taki dersi ise başlatamadığı belirlendi.

(DHA)

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