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"Dershanelerden sorumlu" FETÖ sanığına 13 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

Örgütün "Kayseri dershaneler sorumlusu" olduğu öne sürülen sanık, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Kayseri dershaneler sorumlusu" olduğu iddia edilen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yavuz Karagöz ve avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Karagöz, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Serhat Dershanesi Genel Müdürlüğü de yapan tutuklu sanık Yavuz Karagöz, 27 Mart 2018'de Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda İzmir"de sahte kimlikle yakalanmıştı. Örgütün "Kayseri dershaneler sorumlusu" olduğu, örgüte ait bazı şirketleri yönettiği öne sürülen sanık, ByLock kaydı bulunduğu, iş adamları ve öğretmenlerin örgüt adına yurt dışı seyahatlerini organize ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Kayseri dershaneler sorumlusu

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