Derya, Avrupa Şampiyonası'na köyünde hazırlanıyor

ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Kardeşi Derya ile gurur duyduklarını söyleyen abla Elif Kunur, şunları söyledi:

"Derya 8 yıldır sporcu, küçük yaştan beri hep içerisinde bir cevher vardı. Her şeye, her yere koşarak gidip gelirdi. İçerisindeki cevheri 8 yıl önce çıkardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Ailesi olarak her zaman yanında durduk. İsterim ki çevresindeki bütün kızlar da aynı şekilde devam etsinler. Kızlara imkan verildiği sürece yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kimse kızlarına engel olmasın. Derya hafta içi okulunda, hafta sonu ise eve geliyor. Hafta sonu köye geldiği zaman gerek ev işlerinde olsun, gerek antrenmanları olsun hiçbir şekilde aksatmadan yürütüyor."

Kızlarının başarılarını büyük bir mutlulukla izlediklerini söyleyen Perişan- Ali Rıza Kunur çifti ise her zaman Derya'nın yanında olacaklarını belirtti.