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  4. Deste deste euro ve sterlin... Sınır kapısında ele geçirilen para miktarı dudak uçuklattı

Deste deste euro ve sterlin... Sınır kapısında ele geçirilen para miktarı dudak uçuklattı

10.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçmek için Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'na gelen araçlarda yakalanan beyan edilmemiş para miktarı dudak uçuklattı. Sınır kapısında son 10 günde 600 bin euro, 1 Ocak'tan bu yana ise 15 milyon euro ele geçirildi.

Deste deste euro ve sterlin... Sınır kapısında ele geçirilen para miktarı dudak uçuklattı

Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı gümrük memurları tarafından üç farklı araçta yapılan aramada 450 bin euronun üzerinde beyan edilmemiş para ele geçirildi.

İlk yakalamada İngiltere’den Türkiye'ye gelmek üzere Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'na gelen yabancı plakalı aracın sürücüsü R.K. isimli Türk vatandaşı, beyan edeceği bir şey olmadığını açıkladı. Gümrük incelemesi sırasında müfettişler, tırın hava filtresine gizlenmiş 50 bin İngiliz sterlini buldu.

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Diğer olayda ise gümrük memurları frigorifik tırın duvarında 204 bin 40 euro beyan edilmemiş nakit para buldu. Almanya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Türk vatandaşı M.B. isimli sürücü de beyan edecek bir şeyi olmadığını belirtti. X-ray incelemesinde frigorifik tırın ön duvarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan fiziksel incelemede duvardaki bir fabrika boşluğunda 204 bin 40 euro bulundu.

Son olayda ise Lüksemburg'dan Irak'a giden yabancı plakalı kamyonun gösterge panelinde, Türk vatandaşı olan sürücü G.B.'nin kıyafetleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantada beyan edilmemiş 204 bin 810 euro ele geçirildi.

Gümrük müfettişleri tarafından Haskovo Bölge Dairesi Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen üç soruşturma öncesi işlem yapıldı.

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SON 10 GÜNDE 600 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Son 10 gün içinde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda 600 bin euro değerinde beyan edilmemiş para ele geçirildi.

Kapitan Andreevo polis karakolunun gümrük yetkilileri, yılın başından bu yana 15 milyon eurodan fazla beyan edilmemiş para bulunduğunu belirtti.

İHA

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Euro para sınır kapısı sterlin
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