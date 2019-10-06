HABER

Deterjan fabrikası gibi lise

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aralarında sıvı sabun ve çamaşır suyunun da bulunduğu 22 çeşit temizlik malzemesi üretiyor - Çalışma saatlerine göre yevmiye alan öğrencilerin günde yaklaşık 9 ton ürettiği temizlik ürünleri "VGA" markasıyla resmi kurum ve okullara satılıyor - Okul müdürü Sezai Güçmen: - "Satıştan elde edilen kazançla öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz. Ülke ekonomisine de katma değer sağlamış oluyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "VGA" markasıyla sıvı ve katı temizlik malzemesi üretimi yapıyor.

Lisenin Kimya Teknolojisi Bölümü'nden 112 öğrenci, okulun laboratuvarında, aralarında sıvı sabun ve çamaşır suyunun da yer aldığı 22 çeşit temizlik malzemesi üretiyor.

Öğrencilerin günlük yaklaşık 9 ton ürettiği temizlik malzemeleri, resmi kurum ve okullara satılıyor.

Okul müdürü Sezai Güçmen, AA muhabirine, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin desteğiyle okulda temizlik ürünleri imal etmeye başladıklarını söyledi.

Laboratuvarda öğrencilerin çamaşır suyundan yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından oda parfümüne kadar geniş yelpazede üretim yaptığını anlatan Güçmen, öğrencilerin çalışma saatlerine göre yevmiye aldığını belirtti.

Öğrencilerin 8 öğretmen gözetiminde üretim yaptığını ifade eden Güçmen, "Ürünlerin imalatı, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin sigortaları yapılıyor. Satıştan elde edilen kazançla öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz. Ülke ekonomisine de katma değer sağlamış oluyoruz." dedi.

- "Ciro hedefi yıllık 2,5 milyon lira"

Kimya Teknolojisi Bölümü alan şefi Naif Okuyucu ise yıl sonu itibarıyla 2,5 milyon liralık ciro hedeflediklerini bildirdi.

İmalatta Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin onay verdiği ürünleri kullandıklarını dile getiren Okuyucu, "Bölgede kimya alanında temizlik malzemesi üreten tek okul durumundayız. Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürün çeşidini 40'a çıkarabiliyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle laboratuvarımızı yenileyip, kapasitesini artıracağız." dedi.

- Öğrenciler mutlu

Öğrenci Esra Ayçiçek, 9 ve 10'uncu sınıfta öğrendikleri teorik bilgileri 11'nci sınıfta pratiğe dönüştürdüklerini belirterek, "Bu okulda okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Sağlanan imkandan dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Devran Akçakaya da aldığı eğitim sayesinde, mezuniyetinin ardından kendi iş yerini açabileceğini anlatarak, "Burada etiketleme yapıyorum ve sevkiyata yardım ediyorum. Bizim için hem eğlenceli hem de eğitici." diye konuştu.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralıHalıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı
Memur-Sen Başkanı Yalçın: Kadınların ‘sendikacı’ olmasını önemsiyorumMemur-Sen Başkanı Yalçın: Kadınların ‘sendikacı’ olmasını önemsiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler temizlik ürünleri üretim

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.