Detoks kürleri zayıflatıyor mu? 'Yalancı kilo' uyarısı geldi!

Sağlıklı yaşam trendleri ile birlikte yaygınlaşan detoks ürünleri ve kürleriyle ilgili uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

Sağlıklı yaşam arayışıyla kontrolsüzce kullanılan detoks ürünlerinin ve kürlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, "Detoksifikasyon (arınma) işlemini vücudumuz zaten 7 gün 24 saat kendisi yapıyor” dedi.

"VÜCUT ZATEN KENDİSİNİ TEMİZLİYOR"

Detoksun aslında ‘detoksifikasyon’ yani arınma anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Sarıkaya, “Vücudumuzda metabolizma sonucu oluşan toksinleri temizleyen karaciğer ve böbreklerimiz var. Bu organlar 7 gün 24 saat çalışarak vücudu zaten arındırıyor. Karaciğerimiz bu konuda son derece etkili bir organdır. Dışarıdan ekstra bir detoks uygulamasına çoğu zaman ihtiyaç yoktur. Toplumda sıkça tüketilen limonlu ve sirkeli suyun bazı durumlarda zararı olabilir. Midemiz oldukça güçlü bir asit yapıya sahiptir. Ancak gastrit veya ülser gibi rahatsızlıklar varsa bu tür asidik içecekler mide ve yemek borusunda tahrişe yol açabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Sarıkaya, bu tür içeceklerin aşırı ve yoğun tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

"DETOKS ÜRÜNLERİ YALANCI KİLO VERDİRİYOR"

Detoks ürünlerinin çoğunlukla kilo verme ve ödem atma amacıyla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Sarıkaya, “Bu ürünler genellikle idrar söktürücü ve bağırsak boşaltıcı etkiler içerir. Kilo kaybı gibi görünen durum aslında sıvı ve bağırsak içeriği kaybıdır, yani gerçek bir yağ yakımı söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Detoks kürlerinin sanıldığı kadar masum olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sarıkaya, “Literatürde bu uygulamalara bağlı akut karaciğer yetmezliği vakaları bulunmaktadır. Kolon hidroterapi gibi yöntemler ise bağırsak mikrobiyotasını bozarak enfeksiyon riskini artırabilir, hatta bağırsak delinmesine kadar giden ciddi sorunlara yol açabilir” dedi.

Prof. Dr. Sarıkaya, ayrıca aşırı sıvı ve elektrolit kaybının kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğini dile getirdi.

"TOKSİNLERDEN ARINMAYA ÇALIŞIRKEN SAĞLIĞIMIZDAN OLMAYALIM"

Sağlıklı yaşam için bilinçsiz yöntemlerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sarıkaya, “Toksinlerden arınmaya çalışırken sağlığımızdan olmayalım. Bilimsel dayanağı olmayan, kulaktan dolma yöntemler yerine mutlaka bir uzmana danışılmalı” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

