KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Makineyi doldurmayın! Perdeleri yıkamanın en doğru yolu, ışıl ışıl parlıyorlar

Ev temizliğinde en hassas ürünler arasında yer alan perdeler için doğru yıkama yöntemi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yanlış yıkamanın perdelerde kırışma, sararma ve deformasyona yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Makineyi doldurmayın! Perdeleri yıkamanın en doğru yolu, ışıl ışıl parlıyorlar

Toz ve kirin en fazla biriktiği ev tekstili ürünlerinden biri olan perdeler, düzenli bakım gerektiriyor. Ancak birçok kişi, yanlış program ve aşırı yükleme nedeniyle perdelerin kısa sürede yıpranmasına neden olabiliyor. Temizlik uzmanları ise birkaç basit yöntemle perdelerin daha uzun ömürlü kullanılabileceğini belirtiyor.

MAKİNEYİ FAZLA DOLDURMAYIN

Uzmanlara göre perde yıkarken yapılan en büyük hatalardan biri çamaşır makinesini tamamen doldurmak. Perdelerin makine içinde rahat hareket edebilmesi gerektiği, aksi halde kırışıklık ve düzgün temizlenmeme sorunu yaşanabileceği ifade ediliyor.

Makineyi doldurmayın! Perdeleri yıkamanın en doğru yolu, ışıl ışıl parlıyorlar 1

DÜŞÜK SICAKLIK VE HASSAS PROGRAM ÖNERİLİYOR

Perdelerin genellikle hassas kumaşlardan üretildiğine dikkat çeken uzmanlar, düşük sıcaklıkta ve hassas yıkama programında temizlik yapılmasını öneriyor. Yüksek sıcaklığın kumaş yapısına zarar verebileceği belirtiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

AĞARTICI KULLANIMINA DİKKAT

Beyaz perdelerde sık tercih edilen ağartıcı ürünlerin, zamanla kumaş liflerini zayıflatabileceği ifade ediliyor. Bunun yerine karbonat veya az miktarda sirke gibi alternatif yöntemlerin tercih edilebileceği belirtiliyor.

Makineyi doldurmayın! Perdeleri yıkamanın en doğru yolu, ışıl ışıl parlıyorlar 2

ASARAK KURUTMA KIRIŞIKLIĞI AZALTIYOR

Uzmanlar, perdelerin yıkama sonrası doğrudan asılmasının kırışıklığı azaltabileceğini belirtiyor. Bu yöntem sayesinde ütü ihtiyacının da büyük ölçüde azalabileceği ifade ediliyor.

DÜZENLİ TEMİZLİK ÖMRÜ UZATIYOR

Perdelerin uzun süre kirli kalmasının kumaşta kalıcı lekeler oluşturabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, düzenli bakım ve doğru yıkama teknikleriyle perdelerin daha parlak ve temiz görünebileceğini vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 Mayıs Salı günü burçları neler bekliyor?19 Mayıs Salı günü burçları neler bekliyor?
Her 8 kişiden 1'i etkileniyor: İsmi neden değişti?Her 8 kişiden 1'i etkileniyor: İsmi neden değişti?

Anahtar Kelimeler:
çamaşır makinesi perde makine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.