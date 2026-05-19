Makineyi doldurmayın! Perdeleri yıkamanın en doğru yolu, ışıl ışıl parlıyorlar

Toz ve kirin en fazla biriktiği ev tekstili ürünlerinden biri olan perdeler, düzenli bakım gerektiriyor. Ancak birçok kişi, yanlış program ve aşırı yükleme nedeniyle perdelerin kısa sürede yıpranmasına neden olabiliyor. Temizlik uzmanları ise birkaç basit yöntemle perdelerin daha uzun ömürlü kullanılabileceğini belirtiyor.

MAKİNEYİ FAZLA DOLDURMAYIN

Uzmanlara göre perde yıkarken yapılan en büyük hatalardan biri çamaşır makinesini tamamen doldurmak. Perdelerin makine içinde rahat hareket edebilmesi gerektiği, aksi halde kırışıklık ve düzgün temizlenmeme sorunu yaşanabileceği ifade ediliyor.

DÜŞÜK SICAKLIK VE HASSAS PROGRAM ÖNERİLİYOR

Perdelerin genellikle hassas kumaşlardan üretildiğine dikkat çeken uzmanlar, düşük sıcaklıkta ve hassas yıkama programında temizlik yapılmasını öneriyor. Yüksek sıcaklığın kumaş yapısına zarar verebileceği belirtiliyor.

AĞARTICI KULLANIMINA DİKKAT

Beyaz perdelerde sık tercih edilen ağartıcı ürünlerin, zamanla kumaş liflerini zayıflatabileceği ifade ediliyor. Bunun yerine karbonat veya az miktarda sirke gibi alternatif yöntemlerin tercih edilebileceği belirtiliyor.

ASARAK KURUTMA KIRIŞIKLIĞI AZALTIYOR

Uzmanlar, perdelerin yıkama sonrası doğrudan asılmasının kırışıklığı azaltabileceğini belirtiyor. Bu yöntem sayesinde ütü ihtiyacının da büyük ölçüde azalabileceği ifade ediliyor.

DÜZENLİ TEMİZLİK ÖMRÜ UZATIYOR

Perdelerin uzun süre kirli kalmasının kumaşta kalıcı lekeler oluşturabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, düzenli bakım ve doğru yıkama teknikleriyle perdelerin daha parlak ve temiz görünebileceğini vurguluyor.