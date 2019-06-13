HABER

Dev buhar kazanı yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan özel tasarım bir römorka yüklendikten sonra bir çekiciyle Aydın'ın Söke ilçesine taşınan 95 tonluk dev buhar kazanı, yaklaşık 400 kilometrelik yolu, saatte ortalama 15 kilometre hızla 5 günden tamamlayacak.

Yurt dışından ithal edildikten sonra 3 gün önce Aliağa'dan yola çıkan ve Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji üretimi için kullanılacak 30 metre uzunluğundaki dev buhar kazanının yüklü olduğu çekici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçti.

İzmir'den yola çıktı

Polis eskortu eşliğinden ilçeden geçirilen kazan için yollarda güvenlik tedbirleri alındı. Saatte ortalama 15 kilometre hızla taşınan dev kazanı gören ilçe sakinleri ve sürücüler, cep telefonlarıyla o anları fotoğrafladı.
Proje direktörü Efe Küçükkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 gün önce Aliağa Limanı'ndan yola çıktıklarını belirterek, "Aliağa'dan Soma, Akhisar, Gölmarmara, Salihli istikametinden Turgutlu'ya geldik. Buradan da Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk istikametinden Söke'ye gideceğiz." dedi.
Aliağa'dan Turgutlu'ya kadar aracın geçebilmesi için yol üzerinde bulunan işaret ve tabelaların zarar görmemesi için söküldüğünü aktaran Küçükkaya, "4 mobese direği, 32 trafik işaret ve yön levhası sökülüp yeniden takıldı. 45 trafik ışığı direğinin de yönü çevrildi." diye konuştu.
Zorlu bir yolculuğa çıktıklarını dile getiren Küçükkaya, "Saatte ortalama 15 kilometre yol alıyoruz. Adeta bir kaplumbağa gibi ağır ağır hareket ediyoruz. Aracın virajlardan dönebilmesi için çok dikkatli bir şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.
Küçükkaya, Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji sağlamak için kullanılacak dev kazanın buharla fabrikaya enerji sağlanacağını ifade etti. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buhar kazanı römork

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duyar duymaz harekete geçtiler! Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...

Küçükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Küçükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.