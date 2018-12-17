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Dev Köroğlu heykeli kaidesine yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 07:27 | Son Güncelleme

Kazakistan'da yapıldıktan sonra parçalar halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli kaidesine yerleştirildi. Bolu Belediyesi'nce düzenlenen Köroğlu Parkı'na getirilen heykel 500 tonluk vinç yardımıyla indirildi.

Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alana inşa edilen Uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.

Dev Köroğlu heykeli kaidesine yerleştirildi

Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan'da yapıldıktan sonra üç parça halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, 500 tonluk vinç yardımıyla kaide üzerine yerleştirildi.
Kaide üzerine yerleştirildikten sonra 70 metre yüksekliğe ulaşan dev Köroğlu heykeli, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ile kentin birçok noktasından görülebiliyor.

'PARKI TÜRK DÜNYASININ KULLANABİLECEĞİ ALAN HALİNE GETİRECEĞİZ

'PARKI TÜRK DÜNYASININ KULLANABİLECEĞİ ALAN HALİNE GETİRECEĞİZ
Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, yaptığı açıklamada, heykelin kaide üzerine yerleştirildiğini belirterek, "Bu projenin başından beri görev aldığım için tüm ekip arkadaşlarımız adına çok mutluyuz.
Heykelin yerine konulmasından sonra bu parkı hizmete açarak, tüm Türk dünyasının kullanabileceği alan haline getireceğiz." diye konuştu.
Davarcıoğlu, heykelin yapım sürecinden bahsederek, "İlk etapta heykelin Antalya'da çamurdan küçük versiyonu yapıldı.
Daha sonra Kazakistan'da bir atölyede bu şekli yapıldı. Heykelin ilk etapta kaidesi geldi ve daha sonra parçalar halinde Köroğlu heykeli geldi. Heykelin bu şekilde buraya yerleştirilmesi bizi çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.
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bolu belediyesi Köroğlu Parkı Köroğlu heykeli

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