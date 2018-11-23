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Dev platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

TÜRKAKIM Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemini tamamlayan, 382 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yüzen platformlarından biri olan Malta Bayraklı 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor.

Dev platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKAKIM Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemini tamamlayan, 382 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yüzen platformlarından biri olan Malta Bayraklı 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor.
Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın derin sulardaki boru döşeme işlemini tamamlayan kablo ve boru döşeme platformu 'Pioneering Spirit', Karadeniz'den gelerek dün İstanbul Boğazın’dan geçti. Platform, İspanya'nın Algeciras Limanı'na gitmek üzere bu sabah saat 08.10'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Dev platforma, güvenlik nedeniyle Kurtarma 4, Kurtarma 9, Kurtarma 10 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti 9 Tahlisiye Botu eşlik ediyor.
Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip platform, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini saat 12.30 sıralarında tamamlayarak Ege Denizi'ne açılacak.

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