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Devil May Cry dizi oluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.11.2018 08:34 | Son Güncelleme

Yakında 5. oyunu ile PC ve konsollarımıza konuk olacak Devil May Cry, önümüzdeki dönemde dizi evreninde de boy gösterecek. İşte Devil May Cry dizisi hakkındaki tüm detaylar.

Devil May Cry dizi oluyor!

Capcom tarafından geliştirilen Devil May Cry 5’in raflardaki yerini almasına az bir zaman kaldı. Bilindiği üzere PC, PS4 ve Xbox One için geliştirilen oyun önümüzdeki yılın Mart ayında satışa sunulmuş olacak. Bu serinin fanları için oldukça heyecan verici bir haber.

Fakat DMC fanlarını daha da heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Castlevania animasyon dizisiyle isminden söz ettiren Adi Shankar, Devil May Cry dizisi için de çalışmalara başladığını açıkladı.

Adi Shankar konu ile ilgili olarak IGN’e verdiği demeçte Devil May Cry dizisi üzerinde çalışmalara başladığını açıkladı. Castlevania oyunu için hazırladığı animasyon dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Shankar’ın Devil May Cry için de başarılı bir animasyon dizisi hazırlaması bekleniyor.

Shankar, DMC haklarının kendisine ait olduğunu belirterek, Hollywood’dakilere de göndermede bulundu. Pek çok oyun karakterini beyaz perdeye aktaran ve bunu yaparken de serinin özüne kalmayanları hedef alan Shankar, Devil May Cry’ı mahvetmelerine izin vermeyeceğini dile getirdi.

Şimdilik dizinin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Fakat yapımcı DMC ve Castlevania evrenlerini bir şekilde kesiştireceğini belirtti. Bakalım ortaya nasıl bir hikaye örgüsü çıkacak. Bekleyip göreceğiz.

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devil may cry oyun

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