HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devlet Bahçeli'den 'Öğretmenler Günü' mesajı: 'Hepsi kadroya geçirilmelidir'

Devlet Bahçeli'den 'Öğretmenler Günü' mesajı: 'Hepsi kadroya geçirilmelidir'

23.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den 'Öğretmenler Günü' mesajı: 'Hepsi kadroya geçirilmelidir'

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayınladı.

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Nerede durup nerede sonlanacağını Allah’ın bildiği bu fani hayatın en büyük mucizesi akletmek, buna dayanarak öğrenmek, bundan daha da mühimi sabırla öğretmektir. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir.

Öğretmen demek dünya demektir. Aynı zamanda öğretmen demek cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın mihmandarı ve müşahidi anlamına gelecektir.

Biliyoruz ki, eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu süreç, satırlar ve sınıflar arasında değil elbette gönüller arasındadır. Öğretmen de gönülleri buluşturan, geleceğimizin hamurunu yoğuran emek, fedakarlık, özveri, merhamet ve aydınlık meşaledir.

Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü üyeliğinden aranan Eski HDP'li vekil yakalandıTerör örgütü üyeliğinden aranan Eski HDP'li vekil yakalandı
İYİ Partili Ümit Özlale'den 'istifa' açıklamasıİYİ Partili Ümit Özlale'den 'istifa' açıklaması
Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kestiVahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Devlet Bahçeli 24 kasım öğretmenler günü
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti

Vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmanın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı

Öfkeden gözü dönen kadın, güzellik merkezini bu hale getirdi!

Öfkeden gözü dönen kadın, güzellik merkezini bu hale getirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.