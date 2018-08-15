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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 14:01 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Trajedik ve tehditkar bir dönemden geçiyoruz. Buna tepksizi kalamayız, sessiz kalamayız. Müttefik olmanın kavrayıcı bir ahlaki ve adabı vardır ve olmalıdır. Buna bağlı kalındığı sürece karşılıklı ilişkiler istikrarlı olacaktır. Hiç bir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir.

'SKANDAL VE SALDIRGAN'

Türkiye-ABD arasındaki ittifak ve oraklığın mazisi eskiye dayanmaktadır. İki ülkenin yürtüttüğü ittifak nice zorlukları aşarak bugünlere geklmşiştir. Türkiye her zaman dikkatli davranmıştır. Ancak aynı tutumu ABD yönetiminde görmüyoruz. ABD'nin koltuğunda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır. Başına buyruktur, dağınıktır, kabadır, kontrolsüzdür.
Yaşananlar utanç verici, ayıp ve utanç vericidir.

'AĞIR DARBE TEŞEBBÜSÜDÜR'

Türkiye'ye yönelik tehditleri, aldığı kararlar tam bir karmaşa ve kaosa dönüşmüştür. Bu tablo milli güvenlik ve ekonomik düzenimiz ağır bir darbe teşebbüsüdür.

'TRUMP'IN SAKAT KARARI...'

Milli duruş, şerefsiz komloya karşı direniş göstermekte göstermektedir. Trump'ın tehditleri Türkiye diz çöktüremektedir. Trump'ın F-35'i askıya alan sakat kararının bizim nezdimizde hiç bir bağlayıclığı bulunamaktadır. Trump, bir papazın peşine düşmüş ve bütün müttefiklik ilişkilerini hiçe sayacak ve de Türkiye ile ilgili köprüleri atacak duruma gelmiştir. Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan? Bu şahsın karanlık bağlantıları vardır ve hukuken yargılanması devam etmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu işin papazı mapazı yoktur. Pensilvanya'daki hain, ülkemize iade edilirse papazın teslimi de gündeme gelecektir.

Trump ve çevresinkilerin hevesi beyhudedir. Trump ve sinsi yardımcısı açırı telaşlıdır. Türkiye'nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamıştır.

Trump'ı en başta ABD halkı ahlaken sorgulamalı, ikazını yapmalıdır. Bu gidişle okyanusun karşı tarafındaki düşman kampı olarak sivrileceklerdir. Hayduy devlet seviyesine doğru gerilemeye başlamışlardır. Türkiye'nin duruşundan karınları ağrımaktadır. İstiyorlar ki karşılarında el pençe divan duralım. Umuyorlar ki ffilen sömürüleşerek tarihimize sırt çevirelim. ABD Türk milletini tanımıyor ya da tanımöak istemiyor.

'GERİ ADIM ATAN NAMERTTİR'

Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir.

Türk milleti ekonomik darbecileri canlı döviz bürolarına eyvallah etmez, etmeyecektir. Kur'la kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. Türkiye'yi hizaya geçrimek için tertiğ içindeler, terörle mücadeleyi kösteklemek için uğraşıyorlar. İran'aa uygulanan yaptırımlara ortak olmamızı istiyorlar. Türkiye'de keyiflerince at koşturmayı arzuluyorlar. Türk lirasını eritmenin amacındalar. Başaramayacaklar, Türk milletini yenemeyecekler. Çanakkale2yi geçemeyecekler, 2018'de Ankara'yı geçemeyecekler. Biz kuru ekmekle kuru soğanla yaşamasını da biliriz. Yeter ki bağımsız yaşayalım. Bugün az yediysek yarın doyarız. Ancak vatanın telafisi yoktur. Başka Türkiye yoktur. Ederi 1 dolar olan hainlerin dövizin yükselmesinden havalara uçması hainliktir, düşmanlıktır. Felaket tellalığı, cumhubaşkanına saldırıları işbirlikçiliktir, çürümüşlüktür.

Ayrıntılar geliyor...


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Devletini, Bayrağını, Milletini, Vatanını, Ezanını düşünen büyük devlet adamı TÜRKMEN BEYİM seni seviyoruz Allah için.
Oooooo vasıfsız, etkisiz, pısırık, milliyetçilikten soğutan adam konuşmuş :)
şaka maka dolardan iyi kaldırdınız
İhtiyaçlar değiştikçe müttefikler de değişir nasıl senin ihtiyacın değiştiyse ve rte ye biat ettiysen işte aynı şekilde Amerika’nın ihtiyaçlarıda değişti ve Türkiye’yi artık müttefik görmüyor anladın mı sevgili koltuk değneği bunak seni.
Vur yiğidim...
PARTİ PARASINI DOLARA YATIRAN ADAM,ÇIKMIŞ MİLLİYETÇİYİM DİYOR.SENİN MİLLİYETÇİLİĞİN BATSIN.
hareketin lideri meral akşener
SESSIZ KALAMAYIZ DERKEN ME YAPABILIRSINIZKI KINAMAKTAN BASKA
parçala behçet.. trump sende
Agzi olan konusuyor.Bu kriz aylar oncesinden GELIYORUM dedi.Ama gel gorki devleti yonetenler ve yonetmeye aday olanlar ya krizin farkina yeni vardilar veya siyasi show yapiyorlar..,bence hicbirinin inandiriciligi yok.Birinede devletin kasasindan iyi para veriliyor olmaliki..,iki oldugundan ve kendisi olmeden kimsenin cumhurbaskanina el suremiyeceginden bahsetti...,bak sen...Memleketin geldigi noktaya konusulan seylere bak..Cocuklar gibi evcilik mi oynuyorlar yoksa yeni bir dizimi cekiyorlar ..anliyamadik
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