Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Trajedik ve tehditkar bir dönemden geçiyoruz. Buna tepksizi kalamayız, sessiz kalamayız. Müttefik olmanın kavrayıcı bir ahlaki ve adabı vardır ve olmalıdır. Buna bağlı kalındığı sürece karşılıklı ilişkiler istikrarlı olacaktır. Hiç bir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir.
'SKANDAL VE SALDIRGAN'
Türkiye-ABD arasındaki ittifak ve oraklığın mazisi eskiye dayanmaktadır. İki ülkenin yürtüttüğü ittifak nice zorlukları aşarak bugünlere geklmşiştir. Türkiye her zaman dikkatli davranmıştır. Ancak aynı tutumu ABD yönetiminde görmüyoruz. ABD'nin koltuğunda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır. Başına buyruktur, dağınıktır, kabadır, kontrolsüzdür.
Yaşananlar utanç verici, ayıp ve utanç vericidir.
'AĞIR DARBE TEŞEBBÜSÜDÜR'
Türkiye'ye yönelik tehditleri, aldığı kararlar tam bir karmaşa ve kaosa dönüşmüştür. Bu tablo milli güvenlik ve ekonomik düzenimiz ağır bir darbe teşebbüsüdür.
'TRUMP'IN SAKAT KARARI...'
Milli duruş, şerefsiz komloya karşı direniş göstermekte göstermektedir. Trump'ın tehditleri Türkiye diz çöktüremektedir. Trump'ın F-35'i askıya alan sakat kararının bizim nezdimizde hiç bir bağlayıclığı bulunamaktadır. Trump, bir papazın peşine düşmüş ve bütün müttefiklik ilişkilerini hiçe sayacak ve de Türkiye ile ilgili köprüleri atacak duruma gelmiştir. Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan? Bu şahsın karanlık bağlantıları vardır ve hukuken yargılanması devam etmektedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu işin papazı mapazı yoktur. Pensilvanya'daki hain, ülkemize iade edilirse papazın teslimi de gündeme gelecektir.
Trump ve çevresinkilerin hevesi beyhudedir. Trump ve sinsi yardımcısı açırı telaşlıdır. Türkiye'nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamıştır.
Trump'ı en başta ABD halkı ahlaken sorgulamalı, ikazını yapmalıdır. Bu gidişle okyanusun karşı tarafındaki düşman kampı olarak sivrileceklerdir. Hayduy devlet seviyesine doğru gerilemeye başlamışlardır. Türkiye'nin duruşundan karınları ağrımaktadır. İstiyorlar ki karşılarında el pençe divan duralım. Umuyorlar ki ffilen sömürüleşerek tarihimize sırt çevirelim. ABD Türk milletini tanımıyor ya da tanımöak istemiyor.
'GERİ ADIM ATAN NAMERTTİR'
Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir.
Türk milleti ekonomik darbecileri canlı döviz bürolarına eyvallah etmez, etmeyecektir. Kur'la kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. Türkiye'yi hizaya geçrimek için tertiğ içindeler, terörle mücadeleyi kösteklemek için uğraşıyorlar. İran'aa uygulanan yaptırımlara ortak olmamızı istiyorlar. Türkiye'de keyiflerince at koşturmayı arzuluyorlar. Türk lirasını eritmenin amacındalar. Başaramayacaklar, Türk milletini yenemeyecekler. Çanakkale2yi geçemeyecekler, 2018'de Ankara'yı geçemeyecekler. Biz kuru ekmekle kuru soğanla yaşamasını da biliriz. Yeter ki bağımsız yaşayalım. Bugün az yediysek yarın doyarız. Ancak vatanın telafisi yoktur. Başka Türkiye yoktur. Ederi 1 dolar olan hainlerin dövizin yükselmesinden havalara uçması hainliktir, düşmanlıktır. Felaket tellalığı, cumhubaşkanına saldırıları işbirlikçiliktir, çürümüşlüktür.
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