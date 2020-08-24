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'Brezilyalı Trump'tan gazeteciye: Senin yüzünü dağıtmak istiyorum!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 09:23 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisine yolsuzluk ile ilgili soru soran bir gazeteciye, "Senin yüzünü dağıtmak istiyorum" dedi.

'Brezilyalı Trump'tan gazeteciye: Senin yüzünü dağıtmak istiyorum!

Gazeteci, Bolsonaro'ya eşinin banka hesabına Rio de Janeiro suç dünyasıyla bağlantıları olan eski bir polisin para aktardığı iddiaları hakkında bir soru soruyordu.

Brezilya basınının iddialarına göre 2011 ile 2017 arasında Brezilya First Lady'sinin hesabına en az 89 bin Brezilya reali para aktarıldı.

T24'ün aktardığı habere göre, paranın Bolsonaro'nun dostu olduğu bilinen ve geçen günlerde yozlaşma soruşturması kapsamında tutuklanan eski polis memuru Fabrício Queiroz tarafından gönderildi iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a açıklamaları ve tavrı nedeniyle benzetilmesi nedeniyle 'Brezilyalı Trump' olarak anılan Bolsonaro, dün düzenlediği basın toplantısında kendisine soru soran O Globo muhabirine, "Aslında yapmak istediğim senin suratını dağıtmak, oldu mu?" dedi.

Brasilia'daki Katolik Katedrali önünde konuşan Bolsonaro, açıklamalarının devamında gazeteciyi pislik olarak nitelendirdi.

Muhalefet ve basın meslek örgütleri Bolsonaro'nun sözlerine tepki gösterdi.

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