Devlet desteğiyle kurduğu işinde şimdi paraya para demiyor!

7 yıl önce inşaat sektöründe çalışan ve tavuk çiftliklerinin inşaatını da 3 çocuk babası Halit Ayhan (41), devletin verdiği desteklerle kendisi de bir çiftlik kurmaya karar verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulunan Ayhan, projesinin onaylanmasının ardından yüzde 65 hibe desteği aldı. Devletten aldığı destek ile merkeze bağlı Çallıca köyünde 1 milyon 200 TL bin yatırım yapan Ayhan, 30 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini kurdu. 7 yıldır aktif bir şekilde üretime devam eden Ayhan, yılda 600 ton et üreterek 300 bin TL düzenli olarak gelir elde etmeye başladı.

Çiftliğini 2014 yılında devlet desteği ile kurduğunu belirten Halit Ayhan, “Ondan önce müteahhitlik yapıyordum. Orayı bırakıp geldik, tavuk çiftliği ile uğraşmaya başladık. Genelde ailemle burada kalıyoruz. Bir tane de görevli var. Onunla beraber buraya bakıyoruz. Daha önce bu çiftliklerin inşaat işlerini yapıyordum. İş bana da cazip geldi. Daha sonra başladık. Hep karlı hem de üretim olarak faydalı. Yılda 600 ton et üretiyoruz. Tavuk Türkiye’de ithal edilmeyen üründür. Üstelik yurt dışına ihraç ediliyor” dedi.