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"Devlet koruması altındaki çocuklar tarikat kampına yollandı" iddiasına Bakanlıktan açıklama!

02.08.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında, “Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı” şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayınlandı.

"Devlet koruması altındaki çocuklar tarikat kampına yollandı" iddiasına Bakanlıktan açıklama!

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı” şeklindeki iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde İstanbul’da koruma ve bakım altındaki çocukların, kamu görevlilerinin refakati olmadan, Mutlu Yuva Derneğinin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığı iddia edilmektedir.

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür” ifadeleri doğrultusunda, Mutlu Yuva Derneği ile 05.09.2019 yılında imzalanan çocuk evlerine ilişkin iş birliği protokolüne istinaden çalışmalar yürütülmektedir.

Mutlu Yuva Derneğinin 23.06.2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda yaz programına katılmaları planlanmıştır.

Bahsi geçen Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen “çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama

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