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'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yüksek fiyata mal olacağı hesaplanan okulun çatı tamiratı ve sınıflarının boyasını, "Devlete fazla yük olmasın" diye müdür Ejder Köseoğlu ve hizmetliler üstlendi. Köseoğlu, beline bağladığı iple kırılan kiremitleri yenileriyle değiştirdi.

Kadirli Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun müdürlüğünü yapan Ejder Kısaoğlu, çatının su sızdırması üzerine tamiratı için arayışa girdi.

Müdürlük yaptığı okulu tamir etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yüksek fiyata mal olacağı hesaplanan okulun çatı tamiratı ve sınıflarının boyasını, "Devlete fazla yük olmasın" diye müdür ve hizmetliler üstlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşen Kısaoğlu, çatının tamiratı ve sınıfların boyanmasının yaklaşık 15 bin liraya mal olacağını öğrenince okuldaki hizmetlilerle kolları sıvadı.
Gerekli emniyet tedbirlerini alarak tatil günlerinde okulun çatısına çıkan Kısaoğlu, kırılan kiremitleri tek tek değiştirdi, sızdıran yerleri kapattı.
Sınıfların duvarlarının da yıprandığını gören Kısaoğlu, hizmetlilerle boya yaptı.
Kadirli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Kısaoğlu, 30 yıllık öğretmenlik hayatının 15 yılını idareci olarak geçirdiğini belirterek, gittiği her okulda bu tür işleri kendisinin yaptığını söyledi.
Okulun çatı ve boya işleri için yüksek maliyet çıkarıldığını, devlete fazla yük olmamak amacıyla tamirat ve boyayı hizmetlilerle birlikte yaptığını dile getiren Kısaoğlu, "Taşın altına elimize koymak istedik. Yaptığımız değerlendirme sonrası 15 bin liraya yakın masraf çıktı.
Biz de kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. İki hizmetli arkadaşımızın desteğiyle yaklaşık bin 500 bin lira gibi bir masrafla işleri bitirdik." diye konuştu.
Kısaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Koltuğunda oturan müdür istemiyorum" sözlerini benimsediğini ve bu doğrultuda çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
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Osmaniye Okul tadilat müdür

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