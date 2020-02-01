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Devrilen tır nedeniyle Ağrı-İran kara yolunda ulaşım aksadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 22:04 | Son Güncelleme

Devrilen tır nedeniyle Ağrı-İran kara yolunda ulaşım aksadı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tırın devrilmesi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunda ulaşım aksadı.

İran yönüne giden yabancı plakalı tır, buzlanmanın etkili olduğu Diyadin ile Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Büvetli köyü yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle kara yolunun Ağrı istikametinde ulaşım aksadı. Jandarma, polis ve Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Tırın çekiciyle kaldırılması için çalışmalar sürerken ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Kaza yerine bir çekici daha sevk edildiği öğrenildi.

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Ağrı Ağrı-İran karayolu aksama buzlanma Kaza ulaşım

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